На диалоговой площадке в Гродно говорили про экономику. И вот какие предложения поступили

Новости Беларуси. Единая база кадрового потенциала и новые нормы налогообложения для бизнесвумен в декрете. Эти и другие вопросы 3 ноября обсуждали в Гродно на диалоговой площадке по вопросам экономики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В зале наниматели, предприниматели, ученые, представители общественных организаций и эксперты. Около 20 человек пришли на форум со своими предложениями по улучшению социально-экономического развития страны. Речь об инвестиционной деятельности, цифровизации и модернизации экономики, производстве продуктов с высокой добавленной стоимостью и человеческом капитале. Особый блок обсуждений был посвящен актуальному во всем мире вопросу экологической безопасности страны и тому, как о ней должны позаботиться производители.

Марина Карпицкая, декан факультета экономики и управления ГРГУ и мени Янки Купалы: Эта база может включать региональные базы с последующим включением в республиканскую, что позволит, с одной стороны, нанимателю своевременно объявлять о потребности в кадрах с учетом профиля подготовки специалистов, с другой стороны, сегодня студенты, магистранты, аспиранты, с учетом раннего погружения в профессию, уже могут во время практики, летнего каникулярного периода успешно пользоваться теми предложениями, которые могут наниматели для них генерировать даже как временная трудозанятость.

Светлана Витун, заместитель декана по науке факультета экономики и управления ГРГУ имени Янки Купалы:

Мое предложение касается совершенствования налогового законодательства. Суть этого предложения сводится к тому, чтобы расширить возможности для самозанятых, а конкретно для женщин, которые находятся в отпуске по уходу за ребенком либо временно не могут работать на предприятии, иметь возможность самостоятельно осуществлять различные виды услуг.

Участники дискуссии подчеркнули, что такие диалоговые площадки – это своеобразный фундамент демократического государства. Форумы продолжат работу в областях и Минске.

Внести свои предложения и стать участником может любой желающий. В итоге от каждого региона сформируют пакеты предложений для правительства, в том числе для подготовки Всебелорусского народного собрания.

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По всей стране продолжают работу диалоговые площадки. Каждый белорус может принять участие в обсуждении

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