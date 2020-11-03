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Посмотрите на первую дворняжку-канистерапевта в Брестской области

03 ноября 2020 15:09
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Новости Беларуси. Гравити еще полгода назад была обычным бездомным щенком-переростком. Ее нашли на трассе недалеко от города, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Посмотрите на первую дворняжку-канистерапевта в Брестской области -1

Первое в Беларуси пёсокафе открыли в Пинске. Как оно выглядит и для чего нужно?

Сегодня она первый в Пинске канистерапевт – обученная собака для работы с детьми и взрослыми с непростыми диагнозами.

Посмотрите на первую дворняжку-канистерапевта в Брестской области -4

Наталья Шпилевская, инструктор-дрессировщик:
Собака не каждая подойдет. Собака должна адекватно реагировать на резкие звуки, крик, плач, если какой-то предмет падает. Она должна спокойно, аккуратно брать из рук чужих людей. Там работают, как правило, овчарки, джек-расселы. Там нет дворняг. Это первый случай, не скажу за Минск, но в Брестской области точно, что именно дворняжка стала канистерапевтом.

Посмотрите на первую дворняжку-канистерапевта в Брестской области -7

Талант помогать в обычной дворняжке рассмотрела волонтер организации «Преданность другу» Наталья Шпилевская. За спиной два высших образования, но она стала профессиональным инструктором-дрессировщиком.

Посмотрите на первую дворняжку-канистерапевта в Брестской области -10

Наталья в новом проекте песокафе выступит в роли наставника. Собакам из отлова дадут городское воспитание: поводок, стартовые команды, передвижение по пешеходному переходу.

Посмотрите на первую дворняжку-канистерапевта в Брестской области -13

Наталья Шпилевская:
Если вы ей скажете ту же команду «рядом», она может не сделать либо сделает, но не так, как это делаю я.

Кристина Протосовицкая, корреспондент:
Давайте попробуем. Рядом!

Посмотрите на первую дворняжку-канистерапевта в Брестской области -16

Наталья Шпилевская:
Игнор.

# Домашние животные # общество # Наталья Шпилевская # Кристина Протосовицкая # Фотофакт

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