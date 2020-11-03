Посмотрите на первую дворняжку-канистерапевта в Брестской области

Новости Беларуси. Гравити еще полгода назад была обычным бездомным щенком-переростком. Ее нашли на трассе недалеко от города, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Первое в Беларуси пёсокафе открыли в Пинске. Как оно выглядит и для чего нужно?

Сегодня она первый в Пинске канистерапевт – обученная собака для работы с детьми и взрослыми с непростыми диагнозами.