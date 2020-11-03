Посмотрите на первую дворняжку-канистерапевта в Брестской области

Новости Беларуси. Гравити еще полгода назад была обычным бездомным щенком-переростком. Ее нашли на трассе недалеко от города, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Гравити еще полгода назад была обычным бездомным щенком-переростком. Ее нашли на трассе недалеко от города, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Первое в Беларуси пёсокафе открыли в Пинске. Как оно выглядит и для чего нужно?
Сегодня она первый в Пинске канистерапевт – обученная собака для работы с детьми и взрослыми с непростыми диагнозами.
Наталья Шпилевская, инструктор-дрессировщик:
Собака не каждая подойдет. Собака должна адекватно реагировать на резкие звуки, крик, плач, если какой-то предмет падает. Она должна спокойно, аккуратно брать из рук чужих людей. Там работают, как правило, овчарки, джек-расселы. Там нет дворняг. Это первый случай, не скажу за Минск, но в Брестской области точно, что именно дворняжка стала канистерапевтом.
Талант помогать в обычной дворняжке рассмотрела волонтер организации «Преданность другу» Наталья Шпилевская. За спиной два высших образования, но она стала профессиональным инструктором-дрессировщиком.
Наталья в новом проекте песокафе выступит в роли наставника. Собакам из отлова дадут городское воспитание: поводок, стартовые команды, передвижение по пешеходному переходу.
Наталья Шпилевская:
Если вы ей скажете ту же команду «рядом», она может не сделать либо сделает, но не так, как это делаю я.
Кристина Протосовицкая, корреспондент:
Давайте попробуем. Рядом!
Наталья Шпилевская:
Игнор.