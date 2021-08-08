Владимир Караник: «Со мной здороваются очень часто. Меня привыкли здесь и в магазинах видеть, и на улице»

Новости Беларуси. Гродно – это общеизвестный факт – экономически образцовый регион. По итогам пятилетки показатели промышленного производства увеличились на 13 %, сельского хозяйства – на 14 %, а валовой региональный продукт вырос на 5 %, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Евгений Поболовец, СТВ:

Но с севера – Литва, с запада – Польша. Насколько это надежные и добра желающие нам соседи, мы убедились в августе 2020-го. Определенные силы давили на слабые места в экономике региона. Таковые нетрудно найти на любой территории любого государства. Пришлось принимать важные кадровые решения, потому и новый губернатор, и новый помощник Президента, а с недавнего времени еще и новый уполномоченный. Это не к вопросу, что предыдущие не справились или не туда держали путь. Нужен был взгляд со стороны на события внутри региона. Взгляд опытных управленцев и специалистов в сфере безопасности. Безопасности западного рубежа, а значит, и всей страны. Юлия Артюх съездила в Гродно и поговорила с главными действующими лицами этих перестановок. Юлия Артюх, СТВ:

Огромное давление оказывалось на многие предприятия, в том числе и на «Гродно-Азот». Это давление оппонентов власти, давление извне, в том числе санкционное. Скажите, вы встречались с сотрудниками этого предприятия, общались, обсуждали сложившуюся ситуацию? Какое настроение у них сейчас? «С работниками «Азота» я встречался не один раз»

Владимир Караник, председатель Гродненского облисполкома:

Я встречался с работниками не только этого предприятия. С работниками «Азота» я встречался не один раз. В свое время, конечно, были эмоции достаточно ярко выраженные. Сейчас ситуация в коллективах абсолютно спокойная. Знаете, какой вопрос всегда ставил в тупик в августе и сентябре прошлого года, когда я попадал в несколько агрессивно настроенную аудиторию, как сторонники перемен? Мы все за перемены к лучшему, и когда начинаешь на фактах показывать, как меняется страна за последние 15-20, да даже за пять лет, все признают: да, поменялась. Я говорю: так, какие перемены вам еще нужны? Когда приходилось встречаться с агрессивно настроенной аудиторией, знаете, какой вопрос всегда ставил в тупик? Я говорю: допустим, просто гипотетически, вы сегодня победили, завтра вы празднуете, послезавтра что делать будете? В этот момент всегда возникала тишина. Все понимают, что это эмоции, потому что революции, перевороты задумываются романтиками, осуществляются фанатиками, которые действительно на одних эмоциях, без какого-то трезвого расчета. Но все забывают, что плодами их пользуются проходимцы. Если доходы «Гродно-Азот» упадут в два раза… Да, сейчас, за семь месяцев они демонстрируют положительную динамику и по экспорту, и по чистой прибыли, и по снижению затрат. То есть предприятие хорошо развивается. Но если гипотетически предположить, что в результате санкций доходы упадут в два раза, бюджет, если считать прямым рублем, недополучит всего лишь 9 %, люди потеряют от 25 до 30 % в зарплате. А если посмотреть именно мультипликационный эффект, если люди недополучат зарплату, частично бюджет недополучит налога на прибыль. Но существенно, гораздо больше недополучит Фонд социальной защиты. Юрий Караев: «Мы не можем жить безмятежно и ни о чём не париться. Но у нас у самих всё хорошо». Подробнее здесь. Юлия Артюх:

Назначили вас в весьма горячее для страны время. Вы приехали сюда, и здесь было очень горячо, настроения были очень жесткие и бело-красный цвет пестрил на улицах. Скажите, как поменялась ситуация сейчас? «Пришло понимание, что решение серьезных вопросов на улице – это путь в никуда» Владимир Караник:

Знаете, на Гродненщине живут очень разумные, очень добрые и очень трудолюбивые люди. И они (во многом, наверное, в силу своих этих качеств) оказались не готовы противодействовать современным политтехнологиям. Прямо скажем, грязным политтехнологиям. Понятно, что у многих эмоции били через край, понятно, что это был во многом эмоциональный порыв. Но со временем действительно очень много было сделано средствами массовой информации, да и люди сами начинали задумываться, сопоставлять разные факты. И пришло понимание, что решение серьезных вопросов на улице – это путь в никуда. Что эмоции – плохой советчик в вопросе определения будущего страны.

Юлия Артюх:

Как вообще вы справляетесь в новой ипостаси? Вы настолько разбираетесь и в сельском хозяйстве, и в строительстве дорог, и отзывы людей о том, что вы такой хороший хозяйственник. Все-таки опыт работы в структурах, учреждениях здравоохранения вам принес какую-то определенную пользу? Бесценный опыт работы организатором, естественно, востребован и в этой должности Владимир Караник:

Что касается сельского хозяйства, как я говорю, что эти знания впитывал с молоком матери, поскольку у меня родители всю жизнь посвятили работе, связанной с сельским хозяйством. А что касается медицины – работа главным врачом онкодиспансера в период реконструкции. Это потребовало все-таки углубления знаний по экономике, строительству. Поэтому со многими строителями приходится разговаривать на одном языке, поскольку это уже выстрадано, я это проходил на уровне главного врача. Работая министром в период первой волны ковида, когда необходимо было организовать снабжение системы здравоохранения, развернуть производство средств защиты, организовать логистику движения оборудования и медикаментов, плюс, организовать перепрофилизацию коечного фонда – это тоже бесценный опыт. Именно работы организатором. Который, естественно, востребован и в этой должности. Зампредседателя Гродненского облисполкома про новый мост: «Нет таких аналогов в мире». Читайте здесь. На «Гродно-Азоте» все-таки запрещают смартфоны? Юлия Артюх:

В сети появилась информация о том, что на «Гродно-Азоте» запретят пользоваться смартфонами. Мол, было недавно какое-то оперативное совещание и уже задумываются о том, что смартфонов на территории предприятия не будет. Прокомментируйте, пожалуйста. Владимир Караник:

Я не конкретно к «Азоту», я в целом отвечу. Понимая, что мы работаем не совсем в дружественном окружении, мы сейчас меняем схему логистики поставки комплектующих. Мы меняем рынки сбыта. Понятно, что каждое предприятие сейчас в рамках программы противодействия санкциям разрабатывает свои планы по повышению финансовой устойчивости предприятия, по поиску новых источников ликвидности, по защите, повышению информационной безопасности. Потому что любая информация о наших контрагентах, о наших рынках сбыта, о наших каналах поставки представляет интерес как для конкурентов – промышленный шпионах никто не отменял, так и для наших недоброжелателей, которые все-таки надеются ухудшить экономику республики. Поэтому на разных предприятиях, исходя из текущей ситуации, предпринимаются разные подходы к повышению информационной безопасности. «Когда иду по Советской, со мной здороваются очень часто»

– Здравствуйте.

– Здравствуйте. Юлия Артюх:

Это ваши знакомые? Владимир Караник:

Нет. Юлия Артюх:

Просто люди так здороваются? Здорово. Владимир Караник:

Я когда иду по Советской, со мной здороваются очень часто. Меня привыкли здесь и в магазинах видеть, и на улице. Юлия Артюх:

То есть вы такой открытый для народа человек, вполне себе ходящий по тем же улицам, по тем же магазинам. Владимир Караник:

Я обычный. Юлия Артюх:

Это здорово. Наша задача – в рамках празднования Дня единства молодежи объяснить историю этого праздника