Новый электромобиль Geely скоро появится в салонах. Директор «БЕЛДЖИ» рассказал, есть ли спрос на прошлогодние модели

Новости Беларуси. Итак, осенью 2021-го стартуют продажи нового для Беларуси электромобиля «Геометрия С» – хэтчбэка от китайско-белорусского предприятия, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Евгений Поболовец, СТВ:

Узнали, на сколько километров пути хватит одной зарядки, смогут ли приобрести электрокар юридические лица и насколько доступен он будет по цене в сравнении с конкурентами? Заодно уточнили, как идут продажи других, уже известных белорусам моделей – Coolray и Atlas Pro. Все подробности – в материале. Евгений Поболовец:

Геннадий Брониславович, давайте сразу презентуем. В каком автомобиле мы сейчас движемся по территории завода?

Геннадий Свидерский, директор СЗАО «БЕЛДЖИ»:

Это первый, тестовый заезд на автомобиле «Геометрия С». Мы раньше анонсировали, что проводили испытания, завершили и планируем поставки в четвертом квартале именно этой модели. Это электромобиль. Дальность на одной зарядке – 550 километров. Вы видите, он сформирован в виде хэтчбека. По ходовым качествам он... Мы сейчас выезжаем на испытательную трассу, увидим, что это движение практически как по взлетной полосе самолета. Автомобиль, надеюсь и убежден, что понравится нашим покупателям. Евгений Поболовец:

Довольно мягко работает подвеска. Геннадий Свидерский:

Мягко, и можно сделать ускорение. Здесь чувствуется, прижимает, он очень приемистый и интересный автомобиль. Евгений Поболовец:

Когда первый такой автомобиль появится в салонах?

Геннадий Свидерский:

Мы подаем на сертификацию три автомобиля. Надеюсь, что в третьем квартале закончим и в четвертом квартале наши покупатели уже увидят эти автомобили. Наша цель – уже в этом году дать возможность покупателям увидеть автомобили в салоне, знать, что на них есть сервис и серийно использовать преимущества электромобиля в полном виде. Евгений Поболовец:

Чем белорусско-китайский электромобиль будет выгодно отличаться от конкурентов? Геннадий Свидерский:

Geely – ведущая компания, здесь очень много инновационных решений. Это и активные системы безопасности, и очень проработанный дизайн. И второе – сейчас в нашей стране мы делаем только первые шаги по электромобилям. Мы знаем, то пока это изделие, которое завозят физические лица, на них нет сервиса, нет салонной продажи. Они, как правило, бывшие в эксплуатации. Мы хотим дать первые серийные поставки, поддержку сервиса, поддержку салонов в каждой области и в Минске. Все наши официальные дилеры будут предлагать эти автомобили. Это уже формирует первую ступеньку культуры использования электромобилей. А дальше будем принимать решение при наличии спроса. В 2022 году будем планировать, чтобы эти автомобили производить уже, используя производственные мощности завода.

Евгений Поболовец:

Этот электромобиль полностью произведен в Китае. Как он по цене? Геннадий Свидерский:

Он полностью произведен в Китае. Мы на первом этапе только адаптировали его для белорусского рынка. То есть зарядная станция без каких-либо переходников будет подходить для этого автомобиля, решены вопросы мультимедиа. Те требования, которые необходимы для успешной эксплуатации. В прошлом году у нас был Coolray, в этом году дали Atlas Pro. Кстати, могу сказать, что он является плавным переходом к электромобилю – это гибрид. В Atlas Pro есть уже и электрический тяговый двигатель, и это тоже дает преимущества по экологии, экономии бензина и многие другие преимущества от использования двух двигателей в автомобиле. Все, что было отгружено заводом, сегодня уже законтрактовано, поэтому сейчас мы уже работаем под август, под следующие заказы, и они есть в плане производства. Старт продаж показал, что автомобиль востребован, интересен. Я убежден, что он понравится нашим покупателям. Евгений Поболовец:

Спрос на Coolray, GC сохраняется?

Геннадий Свидерский:

Да. Нужно сказать, что наш завод работает не только на внутренний, но и на внешний рынок. Кстати, характерным является то, что в этом году внешний рынок более динамично растет. В этом году мы поставляем только в Россию, но если в прошлом году объем экспорта составлял 188 миллионов, то сегодня экспорт составляет 200 миллионов долларов, при этом мы видим, что еще далеко не конец года, так что эти поставки будут. По моделям Coolray и GC сохраняется устойчивый спрос, даже есть некоторый лист ожидания этих машин. Мы в августе запланировали больший объем производства на внутренний рынок. Я думаю, что мы дадим возможность сократить время ожидания этих автомобилей. Давая на рынок новые модели, мы всегда сохраняем имидж бренда, технологий. Эти ступеньки – электромобиль, кросс-купе премиального класса, гибрид, городской кроссовер – это одна цепочка, чтобы дать уверенность нашим покупателям в модельном ряде и оценить преимущества новых автомобилей. Евгений Поболовец:

Почему мы не отрабатываем нишу очень дешевых машин? Например, чтобы стоимость была 20, максимум 30 тысяч рублей? Может быть, дизельные варианты? Или это уже вообще никак не рассматривается?