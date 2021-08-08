«Таких серьёзных пожаров мы ещё не встречали». Что происходит в Турции, рассказал спасатель белорусской авиакоманды

О том, как работают в Турции белорусы, в программе «Неделя» на СТВ рассказали сами спасатели. Авиакоманда МЧС работает там пятое лето подряд.

Евгений Поболовец, СТВ:

География зарубежных пожаротушительных командировок широкая. В 2017-м авиация МЧС Беларуси помогала тушить лестные пожары в Грузии, в 2018-м – в Латвии, в 2010-м – в России, в 2010-м – в Греции. Сейчас, к слову, в Греции снова дикие пожары. За нашей помощью пока не обращались, но, если позовут, наши спасатели готовы помочь.

Сейчас спасатели вернулись с очередного вылета и находятся на авиаплощадке в городе Чанаккале. И прислали нам небольшое селфи-интервью.