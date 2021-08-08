Игуменья Гавриила: они с криками, что я такая негодница, преступница, готовы были меня четвертовать

Новости Беларуси. Гродно – это общеизвестный факт – экономически образцовый регион. По итогам пятилетки показатели промышленного производства увеличились на 13 %, сельского хозяйства – на 14 %, а валовой региональный продукт вырос на 5 %, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Евгений Поболовец, СТВ:

Но с севера – Литва, с запада – Польша. Насколько это надежные и добра желающие нам соседи, мы убедились в августе 2020-го. Определенные силы давили на слабые места в экономике региона. Таковые нетрудно найти на любой территории любого государства. Пришлось принимать важные кадровые решения, потому и новый губернатор, и новый помощник Президента, а с недавнего времени еще и новый уполномоченный. Владимир Караник: «Со мной здороваются очень часто. Меня привыкли здесь и в магазинах видеть, и на улице». Подробнее здесь.

Это не к вопросу, что предыдущие не справились или не туда держали путь. Нужен был взгляд со стороны на события внутри региона. Взгляд опытных управленцев и специалистов в сфере безопасности. Безопасности западного рубежа, а значит, и всей страны. Юлия Артюх съездила в Гродно и поговорила с главными действующими лицами этих перестановок. Юлия Артюх, СТВ:

Матушка, прошлый год был наполнен, особенно лето, очень сложными, серьезными событиями для государства, но также это коснулось православной церкви. Как себя вели люди, которые выходили на улицы, требовали этих перемен? С чем вы столкнулись?

Игуменья Гавриила, настоятельница Гродненского Свято-Рождество-Богородичного ставропигиального женского монастыря:

До вечера вообще ничего не предвещало. Были выборы. Вся эта шумная буря началась на следующий день. Пришли женщины на территорию монастыря, туда, где основной вход в монастырь, наш главный корпус. Храм был закрыт уже после службы, это понедельник, на дежурку. Они стали требовать, как они сказали, Гаврилу – за кого она голосовала, мы знаем, что она за этого (плохими словами на Президента). Они представились прихожанами, мне это очень печально слышать, православного Покровского собора. Когда монахиня сказала, что мы не можем позвать вам сейчас матушку – что вы хотите конкретно? – она защищала меня – они стали грязь всякую грязь на Президента, и то, что я поддерживаю, что мое место на нарах, я уголовница, раз такую власть поддерживаю. Был дежурный по территории монастыря, мужчина, пытался их всячески уговорить, что же вы монахиню трогаете, это монастырь, святое место, сюда люди приходят, в основном, со скорбями, проблемами, бедами. Они это слышать не хотели, и только когда дежурный сказал: «Мы сейчас будем вынуждены милицию вызывать, потому что вы нарушаете не просто устав монастыря, это закрытое учреждение, а уже ведете себя дерзко», – тогда они с криками, шумами, что я такая негодница, именно на меня, что это преступница, выдавайте нам ее сюда, готовы были меня четвертовать. То есть что со мной нужно разобраться. Зампредседателя Гродненского облисполкома про новый мост: «Нет таких аналогов в мире». Читайте здесь. Юлия Артюх:

Это, на минуточку, начало мирных протестов, так? Они же олицетворяли себя мирными людьми.