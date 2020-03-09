Чистим кондиционер в автомобиле самостоятельно. Пошаговая инструкция

Дмитрий Климкович, мастер цеха:

Многие автовладельцы сталкиваются с проблемой неприятного запаха в салоне при использовании кондиционера. Это зачастую связано с тем, что непосредственно в испарителе собирается грязь и мелкие организмы, которые развиваются в сырости, из-за этого и возникает этот неприятный запах.

Чтобы его устранить, надо провести дезинфекцию системы кондиционирования. Это можно сделать самостоятельно в гаражных условиях либо на улице, на даче. Для этого нужно минимально подготовить автомобиль и приобрести специальное средство.

Для того, чтобы произвести очистку, дезинфекцию системы кондиционирования, нужно удалить салонный фильтр в первую очередь, также не лишним будет проверить состояние радиатора-кондиционера, который стоит спереди автомобиля, и, ввиду его расположения, он часто бывает забит, особенно после осенне-зимнего периода, и из-за этого даже полностью исправленный кондиционер может работать неполноценно.

Не во всех автомобилях есть возможность легкого доступа, но в принципе всегда можно произвести осмотр. Если он чистый – это хорошо, если нет, то надо произвести мойку.

Для того, чтобы произвести чистку кондиционера в автомобиле кондиционера самостоятельно, нам необходимо завести автомобиль, мы выставляем рециркуляцию внутри салона и примерную температуру 22 градуса. Также включаем обдув на все дефлекторы, после чего оставляем спрей для очистки кондиционера на коврике автомобиля в закрытом состоянии на 10-15 минут.

Прошло 10 минут. Теперь нам нужно добраться до дренажа системы кондиционирования, открываем капот. В данном случае он здесь находится. В дренаж мы вставляем трубку со спреем второго баллона. После чего надо нажать и ждать пока полностью весь спрей попадет в систему дренажа. Еще минут 10, чтобы дренажная система полностью очистилась.

После завершения процедуры нам надо будет проветрить салон автомобиля, включить на максимум обдув и оставить открытыми двери.