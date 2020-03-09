Минздрав: ситуация по коронавирусу в Беларуси контролируемая и управляемая

Новости Беларуси. Ситуация по коронавирусу в Беларуси контролируемая и управляемая. Об этом заявил министр здравоохранения во время пресс-конференции.
Владимир Караник, министр здравоохранения Беларуси:
Больших рисков ее выхода из-под контроля не видим.
Также было отмечено, что за выходные были получены три положительных теста на РНК коронавируса в организме у людей, которые являются контактами первого уровня.
Люди находились в стационаре, поэтому распространение вируса от них минимально.
Результаты будут перепроверены – их направят на дополнительное исследование. Если они подтвердятся, то число заболевших коронавирусом в Беларуси составит девять человек.
На выходных стало известно, что в Беларуси был вылечен первый пациент, у которого диагностировали коронавирус – здесь подробнее.