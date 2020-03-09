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Минздрав: ситуация по коронавирусу в Беларуси контролируемая и управляемая

09 марта 2020 09:47
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Новости Беларуси. Ситуация по коронавирусу в Беларуси контролируемая и управляемая. Об этом заявил министр здравоохранения во время пресс-конференции.  

Владимир Караник, министр здравоохранения Беларуси:  
Больших рисков ее выхода из-под контроля не видим.  

Также было отмечено, что за выходные были получены три положительных теста на РНК коронавируса в организме у людей, которые являются контактами первого уровня.  

Люди находились в стационаре, поэтому распространение вируса от них минимально.  

Результаты будут перепроверены – их направят на дополнительное исследование. Если они подтвердятся, то число заболевших коронавирусом в Беларуси составит девять человек.  

На выходных стало известно, что в Беларуси был вылечен первый пациент, у которого диагностировали коронавирус – здесь подробнее.  

# Коронавирус # общество # Владимир Караник

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