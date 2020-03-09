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В БНТУ завершается карантин. Что известно о состоянии студента из Ирана, у которого был диагностирован коронавирус

09 марта 2020 06:24
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Новости Беларуси. Учебный процесс в БНТУ возвращается в привычный график, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В вузе завершается введенный из-за коронавируса карантин. Уже 10 марта студентов ждут на парах.

Напомним, 28 февраля после госпитализации студента из Ирана с подозрением на COVID-19 университет принял решение перейти на дистанционное обучение.

В Беларуси вылечен первый пациент, у которого диагностировали коронавирус

Накануне белорусские врачи сообщили, что пациент абсолютно здоров. Два теста показали отрицательный результат. Наблюдение за его состоянием здоровья продолжится до конца недели.

В БНТУ завершается карантин. Что известно о состоянии студента из Ирана, у которого был диагностирован коронавирус-1

# Коронавирус # общество # Фотофакт

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