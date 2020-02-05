Дуглас Мак: думаю, белорусы найдут для себя много интересного в моей книге

Новости Беларуси. 5 февраля на Минской книжной выставке встречу с читателями провел Дуглас Мак, автор тревел-заметок, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. 5 февраля на Минской книжной выставке встречу с читателями провел Дуглас Мак, автор тревел-заметок, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Дуглас Мак, писатель (США):
Моя книга – о путешествиях в части США, которые не являются полноценными штатами. К примеру, острова Самоа, Пуэрто-Рико. Рассказываю о их культуре и традициях. Сами американцы мало знают об этих местах. В книге описаны разные периоды их истории. Думаю, белорусы найдут для себя много интересного в моей работе.