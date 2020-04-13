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Игорь Сергеенко об информации о коронавирусе в Беларуси: «У нас ничего не скрывается»

13 апреля 2020 18:25
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Новости Беларуси. Разговор у Президента продолжался больше часа. Детали рассказали участники совещания: какие еще обсуждались вопросы и какие поставлены теперь задачи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Игорь Сергеенко об информации о коронавирусе в Беларуси: «У нас ничего не скрывается»-1

Игорь Сергеенко, глава Администрации Президента Беларуси:  
Поставлены конкретные задачи по дальнейшему развитию системы здравоохранения, конкретно определена тактика действий. Ситуация контролируется, ситуация стабильная. Президентом конкретно поставлены задачи в том числе и в информационной сфере – было сказано о том, что средствами массовой информации проводится значительная работа по объективному освещению ситуации в стране, связанной с пандемией. У нас ничего не скрывается, и в том числе об этом было сказано и в результате экспертной работы миссии Всемирной организации здравоохранения.    

Наталья Кочанова о коронавирусе в Беларуси: «Цифры, которые доводятся до наших граждан, абсолютно достоверны и правдивы» (читать далее).

Игорь Сергеенко об информации о коронавирусе в Беларуси: «У нас ничего не скрывается»-4

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# Коронавирус # общество # Игорь Сергеенко # Александр Лукашенко # Фотофакт

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