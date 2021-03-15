Сергей Рачков: бчб-символику скомпрометировали люди, которые стояли на стороне фашизма и геноцида нашего народа

Речь идет об участившихся интернет-вбросах, которые пророчат негосударственным символам звание историко-культурной ценности. В отдельных случаях авторы не брезгуют ссылаться чуть ли не на законный статус красно-белых флагов. Между тем, к правовому полю эти заявления не имеют никакого отношения. Вопросом сейчас занимаются депутаты и сенаторы. В работе – конкретные законопроекты.

Сергей Рачков, председатель Постоянной комиссии по международным делам и национальной безопасности Совета Республики Национального собрания Беларуси:

Люди, которые были на стороне фашистских оккупантов, которые проводили политику геноцида белорусского народа, фактически скомпрометировали эту символику. Мы завершаем работу над таким законопроектом, как о недопущении реабилитации нацизма. И в этом документе отдельные положения будут посвящены символике, которая неприемлема в нашем обществе и в нашем государстве. Также пересматривается закон о противодействии экстремизму. Потому что мы сегодня видим, что, к сожалению, под такими флагами, под такими символами люди выходят на массовые мероприятия, которые находятся вне правового поля. Отдельные группы пытаются совершать даже террористические действия.