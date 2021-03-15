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Сергей Рачков: бчб-символику скомпрометировали люди, которые стояли на стороне фашизма и геноцида нашего народа

15 марта 2021 10:59
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Новости Беларуси. Точки над i в вопросе бчб-символики расставит ряд конкретных законопроектов, сообщили в программе Новости «24 часа». В Совете Республики прокомментировали активные попытки отдельных Telegram-каналов возвысить статус самопровозглашенных символов.

Сергей Рачков: бчб-символику скомпрометировали люди, которые стояли на стороне фашизма и геноцида нашего народа-1

Речь идет об участившихся интернет-вбросах, которые пророчат негосударственным символам звание историко-культурной ценности. В отдельных случаях авторы не брезгуют ссылаться чуть ли не на законный статус красно-белых флагов. Между тем, к правовому полю эти заявления не имеют никакого отношения. Вопросом сейчас занимаются депутаты и сенаторы. В работе – конкретные законопроекты.

Сергей Рачков: бчб-символику скомпрометировали люди, которые стояли на стороне фашизма и геноцида нашего народа-4

Сергей Рачков, председатель Постоянной комиссии по международным делам и национальной безопасности Совета Республики Национального собрания Беларуси:
Люди, которые были на стороне фашистских оккупантов, которые проводили политику геноцида белорусского народа, фактически скомпрометировали эту символику. Мы завершаем работу над таким законопроектом, как о недопущении реабилитации нацизма. И в этом документе отдельные положения будут посвящены символике, которая неприемлема в нашем обществе и в нашем государстве. Также пересматривается закон о противодействии экстремизму. Потому что мы сегодня видим, что, к сожалению, под такими флагами, под такими символами люди выходят на массовые мероприятия, которые находятся вне правового поля. Отдельные группы пытаются совершать даже террористические действия.

Сергей Рачков: бчб-символику скомпрометировали люди, которые стояли на стороне фашизма и геноцида нашего народа-7

Свое мнение о так называемых символах перемен высказали и жители нашей страны. Результаты масштабного социологического исследования весьма показательны. Более 60 % белорусов к использованию подобной символики относятся негативно.

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# Закон # общество # Сергей Рачков # Фотофакт

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