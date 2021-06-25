Вечера у Ратуши. Минчан и гостей столицы приглашают на современную сказку «Принц и чудовище»

Новости Беларуси. Вечера у Ратуши. Культурный летний марафон выходного дня продолжается. 26 июня минчан и гостей столицы приглашают на театральные представления. В 16:00 зрителей ждет современная интерактивная сказка «Принц и чудовище», сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Спектакль будет одинаково интересен и детям, и взрослым. А в 20:00 Национальный академический театр имени Янки Купалы представит литературно-музыкальный вечер. Спектакль состоит из трех частей и расскажет о родной земле, войне и любви.