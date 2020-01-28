Обновлённый Трудовой кодекс вступает в силу 28 января: что изменится для белорусов?

Новости Беларуси. 28 января вступили в силу изменения в Трудовом кодексе Республики Беларусь, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Корректировки затронули почти 40 % его содержания – более 200 статей. Отныне контракты с добросовестными работниками будут заключать на срок до 5 лет. О новых условиях труда – предупреждать за месяц. Станет больше выходное пособие, если работнику предлагают перейти на полставки или сокращённую неделю.





Еще одна новация связана с возможностью временного перевода на другую работу на срок до полугода. В изменённом Трудовом кодексе появилось такое понятие, как «дистанционная работа».

Документ также уравнивает работников, устроенных по контракту и бессрочному трудовому договору, по части материальной ответственности. Как сотрудник может расторгнуть контракт досрочно: 5 причин и что делать, если работодатель против

Одна из самых обсуждаемых норм – две недели отпуска для отцов и отчимов в связи с пополнением в семье. Папы могут обратиться с заявлением к нанимателю в течение 6 месяцев с момента рождения ребёнка и на законных основаниях попросить 14-дневный тайм-аут, чтобы уделить время семье и разделить с супругой заботы о младенце. Куда обращаться, если есть сомнения в правильности начисления зарплаты?