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Обновлённый Трудовой кодекс вступает в силу 28 января: что изменится для белорусов?

28 января 2020 06:45
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Новости Беларуси. 28 января вступили в силу изменения в Трудовом кодексе Республики Беларусь, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Корректировки затронули почти 40 % его содержания – более 200 статей. Отныне контракты с добросовестными работниками будут заключать на срок до 5 лет. О новых условиях труда – предупреждать за месяц. Станет больше выходное пособие, если работнику предлагают перейти на полставки или сокращённую неделю.

Обновлённый Трудовой кодекс вступает в силу 28 января: что изменится для белорусов?-1



Еще одна новация связана с возможностью временного перевода на другую работу на срок до полугода. В изменённом Трудовом кодексе появилось такое понятие, как «дистанционная работа».

Обновлённый Трудовой кодекс вступает в силу 28 января: что изменится для белорусов?-3

Документ также уравнивает работников, устроенных по контракту и бессрочному трудовому договору, по части материальной ответственности.

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Обновлённый Трудовой кодекс вступает в силу 28 января: что изменится для белорусов?-6

Одна из самых обсуждаемых норм – две недели отпуска для отцов и отчимов в связи с пополнением в семье. Папы могут обратиться с заявлением к нанимателю в течение 6 месяцев с момента рождения ребёнка и на законных основаниях попросить 14-дневный тайм-аут, чтобы уделить время семье и разделить с супругой заботы о младенце.

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Обновлённый Трудовой кодекс вступает в силу 28 января: что изменится для белорусов?-9

Кроме хороших новостей для пап, в кодексе есть изменения, которые касаются и работающих мам с детьми до трёх лет. Пока таким сотрудницам нормы трудового законодательства запрещают ездить в служебные командировки, работать сверхурочно, а также в выходные и праздничные дни, даже если они сами этого хотят. Изменения в Трудовом кодексе станут ключевой темой в программе «В обстановке мира», которая выйдет в эфир 29 января.  

Обновлённый Трудовой кодекс вступает в силу 28 января: что изменится для белорусов?-12

# Трудовые отношения # общество # Фотофакт

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