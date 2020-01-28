В Германии зафиксирован первый случай заражения коронавирусом

Новости мира. Коронавирус добрался до Германии. Первый случай заражения подтвердили в Минздраве федеральной земли Бавария, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Мужчина изолирован и находится под наблюдением врачей.
Новости мира. Коронавирус добрался до Германии. Первый случай заражения подтвердили в Минздраве федеральной земли Бавария, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Мужчина изолирован и находится под наблюдением врачей.
Между тем, число заболевших превысило 4500 человек. Погибли 106 человек. Большинство летальных исходов зарегистрировано в провинции Хубэй – эпицентре опасной болезни. Около тысячи пациентов находятся в тяжелом состоянии.
Китайские медики уточнили симптомы коронавируса
В связи со вспышкой эпидемии Министерство образования Китая объявило о переносе начала нового учебного года: речь идёт о весеннем семестре. Точные сроки пока не называются. Известно лишь, что ушедшие на каникулы студенты, не должны возвращаться до особого распоряжения.
Несколько стран ЕС планируют эвакуировать граждан из Уханя
Сейчас власти Китая решают, каким образом эвакуировать из страны иностранцев.