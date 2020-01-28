В Германии зафиксирован первый случай заражения коронавирусом

Новости мира. Коронавирус добрался до Германии. Первый случай заражения подтвердили в Минздраве федеральной земли Бавария, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Мужчина изолирован и находится под наблюдением врачей.

Между тем, число заболевших превысило 4500 человек. Погибли 106 человек. Большинство летальных исходов зарегистрировано в провинции Хубэй – эпицентре опасной болезни. Около тысячи пациентов находятся в тяжелом состоянии.

Китайские медики уточнили симптомы коронавируса В связи со вспышкой эпидемии Министерство образования Китая объявило о переносе начала нового учебного года: речь идёт о весеннем семестре. Точные сроки пока не называются. Известно лишь, что ушедшие на каникулы студенты, не должны возвращаться до особого распоряжения.