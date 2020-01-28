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В Германии зафиксирован первый случай заражения коронавирусом

28 января 2020 08:24
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Новости мира. Коронавирус добрался до Германии. Первый случай заражения подтвердили в Минздраве федеральной земли Бавария, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Мужчина изолирован и находится под наблюдением врачей. 

В Германии зафиксирован первый случай заражения коронавирусом-1

Между тем, число заболевших превысило 4500 человек. Погибли 106 человек. Большинство летальных исходов зарегистрировано в провинции Хубэй – эпицентре опасной болезни. Около тысячи пациентов находятся в тяжелом состоянии.

В Германии зафиксирован первый случай заражения коронавирусом-4

Китайские медики уточнили симптомы коронавируса

В связи со вспышкой эпидемии Министерство образования Китая объявило о переносе начала нового учебного года: речь идёт о весеннем семестре. Точные сроки пока не называются. Известно лишь, что ушедшие на каникулы студенты, не должны возвращаться  до особого распоряжения.

В Германии зафиксирован первый случай заражения коронавирусом-7

Несколько стран ЕС планируют эвакуировать граждан из Уханя

Сейчас власти Китая решают, каким образом эвакуировать из страны иностранцев. 

# Коронавирус # Фотофакт

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