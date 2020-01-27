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Посевная в январе? В Брестской области некоторые хозяйства приступили к пахоте

27 января 2020 20:45
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Новости Беларуси. Температурные аномалии этой зимы заставили руководителей хозяйств пересмотреть планы на посевную и раньше срока вывести технику в поля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На юге Беларуси, в Брестской области, несколько хозяйств уже приступили к зимней пахоте.

Репортаж с полей Кристины Протосовицкой.

Посевная в январе? В Брестской области некоторые хозяйства приступили к пахоте-1

Кристина Протосовицкая, корреспондент:
Январский разгар полевых работ. Вывозят и вносят органические удобрения, готовят почву под яровой сев. Технику на линейку готовности к посевной поставят рекордно – уже к февралю.

Посевная в январе? В Брестской области некоторые хозяйства приступили к пахоте-4

В хозяйстве «Рактиница» Жабинковского района долго ждали, пока зима вступит в свои законные права. Как и полагается, подъем зяби завершили еще в ноябре, а технику поставили на текущий ремонт. Но аномалии погоды – минус так и не пришел – продиктовали аграриям новые решения.

Посевная в январе? В Брестской области некоторые хозяйства приступили к пахоте-7

Земля мягкая, не образуется никаких глыб, то есть она крошится спокойно. Если бы был морозный январь, это была бы твердая земля, глыбы и невозможно было бы проводить пахоту.

Посевная в январе? В Брестской области некоторые хозяйства приступили к пахоте-10

Зимняя пахота – в день техника проходит до 20 гектаров. В полях – больше двух недель. Так планомерно все площади в хозяйстве готовят под новый урожай. «Взбить подушку» пришлось раньше календарного срока.

Посевная в январе? В Брестской области некоторые хозяйства приступили к пахоте-13

Вышел из отпуска 10 января, благоприятная погода, сразу пошли в пахоту.

Посевная в январе? В Брестской области некоторые хозяйства приступили к пахоте-16

Под снежную шапку не ушли соседние озимые поля. Аграрии опасаются: январский «плюс» может обернутся для них весомым минусом.

Посевная в январе? В Брестской области некоторые хозяйства приступили к пахоте-19

На озимом рапсе появляются белые корешки. Уже начинается вегетация на растении. Ненормально для января, чтобы у нас рос рапс.

Посевная в январе? В Брестской области некоторые хозяйства приступили к пахоте-22

В этом капризном агросезоне техника в хозяйстве так и не встала на прикол. Внесение органики, обработка полей. Ремонт ведут для каждой «рабочей лошадки» по отдельности.

Посевная в январе? В Брестской области некоторые хозяйства приступили к пахоте-25

Григорий Панасюк, директор ОАО «Ракитница»:
Как только погода позволит и будем стабильно видеть, что увеличиваются температуры, мы готовы и в марте начать сеять. Зима пугает немного. Пугает не такими температурами, а тем, что нет снега и нет дождя. С каждым недостаток влаги становится острее и острее.

Посевная в январе? В Брестской области некоторые хозяйства приступили к пахоте-28

Чтобы не терять влагу под сев, а ее явно будет не хватать, технику к посевной готовят уже к февралю. Опыт прошлых лет подсказывает – тактика работает.

Посевная в январе? В Брестской области некоторые хозяйства приступили к пахоте-31

Оксана Бельчук, главный агроном ОАО «Матеевичи»:
Никто не знает, что преподнесет нам погода. Скорее всего, агрономы готовятся к раннему севу. А это значит, что техника должна пройти техосмотр, текущий ремонт и стать на линейку готовности.

Посевная в январе? В Брестской области некоторые хозяйства приступили к пахоте-34

В 2019 году аграрии Брестской области к массовому севу ранних яровых приступили в начале марта. Если погода не изменится, этот год сможет побить рекорд старта посевной.

# Сельское хозяйство # общество # Кристина Протосовицкая # Григорий Панасюк # Оксана Бельчук # Фотофакт

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