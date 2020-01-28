Прямой эфир

Семейный капитал в Беларуси: кто имеет право на получение

28 января 2020 07:17
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. С начала 2020 года в столице почти 600 многодетных семей захотели досрочно воспользоваться семейным капиталом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Семейный капитал в Беларуси: кто имеет право на получение-1

Большинство направят средства на улучшение жилищных условий, остальные – на образование своих детей и медицинские услуги.

Семейный капитал в Беларуси: кто имеет право на получение-4

Напомним, право на единовременную материальную помощь от государства многодетные семьи получили в 2015. Ждать 18 лет или снять деньги с депозитного счёта раньше – решают сами родители. Для тех, у кого третье и более пополнение произошло уже в 2020 году, сумма выплат выросла до 22,5 тысяч рублей.

Семейный капитал в Беларуси: кто имеет право на получение-7

Семейный капитал в Беларуси: кто имеет право на получение-9

Ирина Дудка, заместитель председателя комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома:
Ежегодно эти средства будут индексироваться, что тоже хорошая прибавочка к основной сумме семейного капитала. Права многодетные семьи имеют на назначение семейного капитала при условии, если в их семье рождается третий ребенок и двое старших детей еще не достигли 18-летнего возраста; или у них рождается четвертый ребенок, но семья этим правом еще не воспользовалась. Главное, чтобы не потерять это право, семья должна обратиться в течение 6 месяцев с момента рождения третьего и последующих детей.

Только за январь за назначением капитала обратились 80 многодетных семей. Всего же в Минске их почти 15 тысяч. Лидером по количеству таких жильцов по-прежнему остаётся Фрунзенский район, немало их и в Московском. 

# Многодетные семьи в Беларуси # общество # Ирина Дудка # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Обновлённый Трудовой кодекс вступает в силу 28 января: что изменится для белорусов?
28 января 2020 06:45

Обновлённый Трудовой кодекс вступает в силу 28 января: что изменится для белорусов?

Посевная в январе? В Брестской области некоторые хозяйства приступили к пахоте
27 января 2020 20:45

Посевная в январе? В Брестской области некоторые хозяйства приступили к пахоте

«Важные дела, которые совершили наши деды, не должны быть забыты». В Минске стартовал 55-й «Звёздный поход»
27 января 2020 19:41

«Важные дела, которые совершили наши деды, не должны быть забыты». В Минске стартовал 55-й «Звёздный поход»