Семейный капитал в Беларуси: кто имеет право на получение

Новости Беларуси. С начала 2020 года в столице почти 600 многодетных семей захотели досрочно воспользоваться семейным капиталом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Большинство направят средства на улучшение жилищных условий, остальные – на образование своих детей и медицинские услуги.

Напомним, право на единовременную материальную помощь от государства многодетные семьи получили в 2015. Ждать 18 лет или снять деньги с депозитного счёта раньше – решают сами родители. Для тех, у кого третье и более пополнение произошло уже в 2020 году, сумма выплат выросла до 22,5 тысяч рублей.

Ирина Дудка, заместитель председателя комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома:

Ежегодно эти средства будут индексироваться, что тоже хорошая прибавочка к основной сумме семейного капитала. Права многодетные семьи имеют на назначение семейного капитала при условии, если в их семье рождается третий ребенок и двое старших детей еще не достигли 18-летнего возраста; или у них рождается четвертый ребенок, но семья этим правом еще не воспользовалась. Главное, чтобы не потерять это право, семья должна обратиться в течение 6 месяцев с момента рождения третьего и последующих детей.



