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Владимир Гусаков об экспериментальном производстве сухих молочных продуктов: таких разработок в Беларуси не было

09 февраля 2021 13:06
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Новости Беларуси. По мировым стандартам. В Минске открыли экспериментальное производство сухих молочных продуктов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Владимир Гусаков об экспериментальном производстве сухих молочных продуктов: таких разработок в Беларуси не было-1

Проект, разработанный Академией наук, представляет собой целый научный комплекс. Он включает в себя площадку для исследований, а также – и это главное – производство специальных смесей для детей, больных фенилкетонурией, и основы для мороженого, в том числе с пониженным содержанием сахара. Многие продукты будут использованы как альтернатива импортным пищевым добавкам для мясной и молочной промышленности. Примечательно, что производство автоматизировано. Ход его работы контролируют лишь три человека.

Владимир Гусаков об экспериментальном производстве сухих молочных продуктов: таких разработок в Беларуси не было-4

Владимир Гусаков, председатель Президиума НАН Беларуси:
Вот это производство мы готовили специально в преддверии Всебелорусского народного собрания, это как бы наш подарок Всебелорусскому народному собранию. Это инновационный продукт и импортозамещающий продукт. Таких разработок в Беларуси не было до сих пор. На этом производстве уже есть заказы.

Владимир Гусаков об экспериментальном производстве сухих молочных продуктов: таких разработок в Беларуси не было-7

Алексей Мелещеня, директор Института мясо-молочной промышленности НАН Беларуси:
Сегодня для нашей молочной отрасли, которая экспортоориентированная (больше 60 % поставляем на экспорт), необходимы все более новые продукты, с которыми можно конкурировать на этом очень сложном рынке. Поэтому задача стоит обрабатывать новые технологии и предлагать их производству.

Юлия Артюх: очень рады, что теперь будет возможность закупки сухого молочного низкобелкового продукта

Владимир Гусаков об экспериментальном производстве сухих молочных продуктов: таких разработок в Беларуси не было-10

Здесь также будут обучать учащихся колледжей и студентов аграрных вузов. Это обеспечит интеграцию науки, производства и образования – ключевых аспектов инновационной экономики.

# Институт НАН Беларуси # общество # Владимир Гусаков # Алексей Мелещеня # Фотофакт

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