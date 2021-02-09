Владимир Гусаков об экспериментальном производстве сухих молочных продуктов: таких разработок в Беларуси не было

Новости Беларуси. По мировым стандартам. В Минске открыли экспериментальное производство сухих молочных продуктов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Проект, разработанный Академией наук, представляет собой целый научный комплекс. Он включает в себя площадку для исследований, а также – и это главное – производство специальных смесей для детей, больных фенилкетонурией, и основы для мороженого, в том числе с пониженным содержанием сахара. Многие продукты будут использованы как альтернатива импортным пищевым добавкам для мясной и молочной промышленности. Примечательно, что производство автоматизировано. Ход его работы контролируют лишь три человека.

Владимир Гусаков, председатель Президиума НАН Беларуси:

Вот это производство мы готовили специально в преддверии Всебелорусского народного собрания, это как бы наш подарок Всебелорусскому народному собранию. Это инновационный продукт и импортозамещающий продукт. Таких разработок в Беларуси не было до сих пор. На этом производстве уже есть заказы.

Алексей Мелещеня, директор Института мясо-молочной промышленности НАН Беларуси:

Сегодня для нашей молочной отрасли, которая экспортоориентированная (больше 60 % поставляем на экспорт), необходимы все более новые продукты, с которыми можно конкурировать на этом очень сложном рынке. Поэтому задача стоит обрабатывать новые технологии и предлагать их производству. Юлия Артюх: очень рады, что теперь будет возможность закупки сухого молочного низкобелкового продукта