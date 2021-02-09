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Юлия Артюх: очень рады, что теперь будет возможность закупки сухого молочного низкобелкового продукта

09 февраля 2021 13:08
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Новости Беларуси. По мировым стандартам. В Минске открыли экспериментальное производство сухих молочных продуктов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Юлия Артюх: очень рады, что теперь будет возможность закупки сухого молочного низкобелкового продукта-1

Проект, разработанный Академией наук, представляет собой целый научный комплекс. Он включает в себя площадку для исследований, а также – и это главное – производство специальных смесей для детей, больных фенилкетонурией, и основы для мороженого, в том числе с пониженным содержанием сахара.

Владимир Гусаков об экспериментальном производстве сухих молочных продуктов: таких разработок в Беларуси не было

Юлия Артюх: очень рады, что теперь будет возможность закупки сухого молочного низкобелкового продукта-4

Юлия Артюх, председатель Белорусского республиканского общественного объединения «Будущее без границ»:
Самая главная задача, которую мы ставили перед собой совместно с Академией наук, с Институтом мясо-молочной промышленности, сформировать социальную корзину продуктов, которая необходима для того, чтобы человек, ребенок ежедневно мог получать те продукты питания, которые ему необходимы для его жизнеобеспечения. И на данный момент мы очень рады, что теперь уже будет возможность закупки сухого молочного продукта низкобелкового, потому что импортный, к слову, стоит 17 евро за 500 грамм.

«Был стресс – как дальше жить, что с этим делать?» Юлия Артюх о том, как диагноз дочери мотивировал помогать людям (читайте здесь).

# Институт НАН Беларуси # общество # Юлия Артюх # Фотофакт

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