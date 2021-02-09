Юлия Артюх: очень рады, что теперь будет возможность закупки сухого молочного низкобелкового продукта

Проект, разработанный Академией наук, представляет собой целый научный комплекс. Он включает в себя площадку для исследований, а также – и это главное – производство специальных смесей для детей, больных фенилкетонурией, и основы для мороженого, в том числе с пониженным содержанием сахара.

Юлия Артюх, председатель Белорусского республиканского общественного объединения «Будущее без границ»:

Самая главная задача, которую мы ставили перед собой совместно с Академией наук, с Институтом мясо-молочной промышленности, – сформировать социальную корзину продуктов, которая необходима для того, чтобы человек, ребенок ежедневно мог получать те продукты питания, которые ему необходимы для его жизнеобеспечения. И на данный момент мы очень рады, что теперь уже будет возможность закупки сухого молочного продукта низкобелкового, потому что импортный, к слову, стоит 17 евро за 500 грамм.