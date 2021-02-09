Помощь молодым и семейное образование. Что предложит многодетная мама на Всебелорусском народном собрании?

Новости Беларуси. Сегодня на наши вопросы отвечают люди, которым выпала возможность принять участие в крупнейшем форуме пятилетия. Это делегаты ВНС, они такие разные, но все-таки у них общая цель – сохранить страну и улучшить жизнь белорусов. Приветствуем в студии «Большого города» Веронику Сердюк, которая объединяет в себе все лучшие качества настоящей женщины – мама пятерых детей, обладательница Ордена матери, любящая жена, общественный деятель. Екатерина Забенько, ведущая:

Вы автор огромного количества инициатив. С большим количеством мы знакомы благодаря вашим публикациям и интервью. Ваша деятельность всегда на виду. Догадываюсь, что на ВНС вы будете говорить, в первую очередь, о материнстве, о семье и семейном благополучии. Какими тезисами можно объединить ваше выступление, ваши инициативы?

Вероника Сердюк, руководитель центра поддержки семьи и материнства «Матуля»:

Я, конечно, буду представлять интересы многодетных матерей, соло-мам, родителей в кризисе, буду обсуждать такие болевые точки родительства. У меня есть свои предложения, мы много работаем с демографическими темами, я сейчас диссертацию по поводу семьи. Мы работаем с кризисными ситуациями в родительстве, и мне стало очень интересно, что происходит, как можно повлиять на то, что происходит в обществе, с семьей, на постоянные разводы, демографический спад. Мы знаем статистику, видим, что в прошлом году недосчитались от обычного числа рожденных детей целых 20 тысяч. Обычно цифра 100 тысяч, в прошлом году было 84 тысячи. Студенчества становится все меньше и меньше. У нас в стране зарегистрировано всего лишь 300 студенческих семей, это тоже вселяет тревогу. Каждый год увеличивается возраст рождения первого ребенка, вступления в первый и второй браки. Если страна хочет выйти из демографического кризиса, с этим что-то надо делать. Екатерина Забенько:

Что с этим делать?

Вероника Сердюк:

Я не политик, я обычная мама. Екатерина Забенько:

Так вам же виднее, как говорится, со своей колокольни. Вероника Сердюк:

Да, у меня есть маленькие локальные предложения. Во-первых, увеличить количество исследований, потому что семья всегда изменяется вслед обществу. Эти тезисы Энгельса и Маркса никуда не делись. Изменяется технологический уклад, изменяется общество, изменяется семья, потому что семья – это способ выживания в данной ситуации. Хочется посмотреть, что такое семья нашего времени, как оптимально ее устраивать, как она может быть многодетной. У нас, конечно, государство социальное, неимоверное количество поддержки для многодетных семье, и в этом плане мне добавить нечего кроме изменения отношения к многодетным в обществе, а это без помощи СМИ не сделать. Я все жду и никак не могу дождаться увеличения контента просемейных передач на телевидении, в интернете. Екатерина Забенько:

Сейчас есть возможность предложить концепцию. Я знаю, что вы предлагали сделать программу на телевидении, которая будет касаться конкретно сохранения семей, чтобы жизнь была счастливее для тех, кто вступает в брак, как это правильно сделать и как правильно поддерживать эти отношения. Вероника Сердюк:

В соседних странах много таких передач, нужно брать пример, когда это почти юмористическая передача, развлекательная, туда включают психологов, они комментируют ситуацию и дают веские советы. Мы даже готовы были, в «Матуле» есть приют, в котором живут женщины в кризисной ситуации, даже на какой-то интерактив, когда общество помогает маме. У нас очень много бывших сирот, мы видим, что когда девушка вышла из семьи, которая была асоциальная, или она вообще не видела семейных отношений, выросла в детском доме, она не знает, как вести себя в этом мире. А когда у нее рождается ребенок, это вообще катастрофа. Такие мамочки очень часто попадают к нам в приют, их надо брать за ручку и вести по жизни. Я думаю, что увеличение количества таких передач показывало бы людям модели поведения в семье, как справляться с тяжелой жизненной ситуацией. По каждой ситуации можно такую модель разработать.

Екатерина Забенько:

Надеюсь, наше руководство посмотрит эту программу. Героини есть, эксперты есть. Я не вижу никаких препятствий для того, чтобы организовать такую программу даже на телеканале СТВ, мне было бы тоже интересно ее вести или хотя бы прийти в качестве гостя и послушать дельные советы от профессионалов на конкретных примерах. Вероника Сердюк:

Также я буду предлагать что-то делать по поводу молодых семей. Дело в том, что как бы социально наш возраст не увеличивался. Сейчас все говорят, что инфантилизируется молодое поколение, молодежь уже до 35 лет, но физиологически у женщины есть определенные рамки, когда она может родить детей. Если государство действительно заинтересовано в том, чтобы было больше белорусов, оно должно что-то делать, чтобы женщины могли себе позволить родить раньше, чем в 27-28 лет. Екатерина Забенько:

Недавно принято решение, что до 40 лет ЭКО можно попробовать бесплатно. Вероника Сердюк:

Да, мы знаем, что на этот год запланировано 20 тысяч бесплатных ЭКО для наших гражданок, но дело в том, что ЭКО – это технология, которая помогает родить, если есть проблемы со здоровьем. Екатерина Забенько:

Да, начнем с тех, у кого нет никаких препятствий, чтобы родить первого ребенка. Вероника Сердюк:

Надо думать не только в сторону каких-то дотаций. У нас сразу думают, что надо денег дать. Звучало предложение спонсировать рождение первого ребенка до 26 лет, но на самом деле надо просто создать условия, чтобы девушки и юноши могли себе позволить вступить в брак в студенческий и постстуденческий период, получить жилье. Например, даже завести ясли при общежитиях. Эту идею мне предложили педагоги, сказали: мы бы там и практику проходили, и смотрели бы детей. Есть маленькие элегантные решения, которые делают большие вещи. Когда 10 лет назад мы начинали предабортное консультирование, нам казалось, что это маленькая локальная инициатива, но сейчас это консультирование обязательно в нашем государстве, и каждый год 10 % детей рождается благодаря этой консультации. Я думаю, что просто консультации в ЗАГСах перед браком, вплоть до того, чтобы давать молодоженам проходить курсы, тесты. Образование – это то, с чего надо начинать. К сожалению, я вижу, что внедрять семейное образование в старших классах школы – не то чтобы провальный момент, но в старших классах дети готовятся к поступлению, они выбирают языки, тесты и так далее.

Екатерина Забенько:

И они уже немножко что-то знают, но, может быть, не в той интерпретации, которую нужно предлагать в более младших классах? Вероника Сердюк:

Да, сейчас дети рано все узнают из интернета, от своих сверстников. Я думаю, что возможно что-то в более ранних классах, связанное с традиционной белорусской культурой, и уже в студенческой аудитории, потому что уже идут так называемые пробы пера, люди вступают в настоящее отношения, ищут себя, своего спутника. Екатерина Забенько:

За границей в школах вводят образование, но там говорят о том, что существуют люди нетрадиционной ориентации, что вы сами можете выбрать пол. Я думаю, что все-таки с детства нужно объяснять, кто такие женщины, кто такие мужчины, что такое дети, для чего они нужны и какую радость они дарят родителям. Вероника Сердюк:

Ваше высказывание очень революционное для современной европейской публики. Екатерина Забенько:

Я думаю, что таких классических постулатов надо держаться, потому что сейчас в Венгрии людям приходится выходить и отстаивать позицию, что мужчина – это мужчина, женщина – это женщина, и только брак мужчины и женщины является единственным возможным.