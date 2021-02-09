Председатель «Белой Руси» о том, как лучше воспитывать молодёжь: «Транслировать через личный пример»

Екатерина Забенько, ведущая: У нас как раз был Вячеслав Викторович Данилович, ректор Академии управления при Президенте, доцент исторических наук. Он говорил о том, что сегодня приходится доказывать абсолютно очевидные исторические факты, которые все могли изучить, начиная еще со школьных времен. Хотелось сказать, что вы сама являетесь примером во многом для молодежи. Упомянули, что окунаетесь в прорубь, для вас это не рекламная акция, как для многих в социальных сетях. Вы к этому подходите грамотно, планомерно, для вас это хорошая, устоявшаяся традиция. Также вы занимаетесь благотворительностью, помогаете людям – от новорожденных до пожилых. Как воспитать молодежь, чтобы нам не приходилось делать акцент на очевидные вещи?

Наталья Воронова, председатель Центральной районной организации Республиканского общественного объединения «Белая Русь»: Только через свой личный пример. Транслировать. То, что мы видим сейчас, наверное, это и наша вина. Вина родителей, вина педагогов в некоторой степени, потому что мы постоянно пытаемся подстелить соломку нашим детям, поэтому видим легкость бытия. Ответственности побольше добавить хотя бы за малые поступки. Не хватает культурного общения, сострадания к ближнему, к пожилому.

Екатерина Забенько:

Не хватает в принципе общения родителям с детьми. Сколько мы там видимся с детьми? У всех свои заботы, по разным комнатам вечером разбежались. Действительно, с детьми надо разговаривать, объяснять и мотивировать, обосновывать какие-то вещи. Не просто – это хорошо, это – плохо, а почему.

Наталья Воронова:

Абсолютно с вами согласна. Несколько раз я была свидетелем даже такой ситуации, когда идет субботник, работают дети, а педагоги стоят рядышком. Это не командная работа. Командная работа должна быть и в семье, и в педагогическом учреждении, поэтому только вместе.