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Новости по тегу #Алексей Мелещеня

Почему белорусские продукты востребованы в мире? Обсудили в ток-шоу
06 апреля 2026 18:53

Почему белорусские продукты востребованы в мире? Обсудили в ток-шоу

В Беларуси к концу 2026-го планируют удвоить долю рапсового масла на полках магазинов
03 марта 2026 11:03

В Беларуси к концу 2026-го планируют удвоить долю рапсового масла на полках магазинов

К 2050 году население Земли может столкнуться с дефицитом еды. Учёные ищут решение этой проблемы
30 декабря 2024 10:24

К 2050 году население Земли может столкнуться с дефицитом еды. Учёные ищут решение этой проблемы

В рамках бизнес-форума FOOD PROM BEVERAGES прошёл дегустационный конкурс «Залаты келіх»
11 сентября 2024 18:33

В рамках бизнес-форума FOOD PROM BEVERAGES прошёл дегустационный конкурс «Залаты келіх»

Соусы, батончики, консервы. Что ещё научились делать белорусские производители после введения санкций?
10 января 2023 15:18

Соусы, батончики, консервы. Что ещё научились делать белорусские производители после введения санкций?

Веганское мороженое и тарталетки на 3D-принтере. Какие продукты предлагают на «Белагро-2021»?
01 июня 2021 21:22

Веганское мороженое и тарталетки на 3D-принтере. Какие продукты предлагают на «Белагро-2021»?

Владимир Гусаков об экспериментальном производстве сухих молочных продуктов: таких разработок в Беларуси не было
09 февраля 2021 13:06

Владимир Гусаков об экспериментальном производстве сухих молочных продуктов: таких разработок в Беларуси не было

Полезные колбасу и сгущёнку разработали учёные Беларуси
04 марта 2019 07:35

Полезные колбасу и сгущёнку разработали учёные Беларуси

Рецепты правильного питания представили учёные Беларуси
18 февраля 2019 20:59

Рецепты правильного питания представили учёные Беларуси

Белорусские учёные работают над созданием спортивного питания и полезного меню для школьников
14 февраля 2019 14:34

Белорусские учёные работают над созданием спортивного питания и полезного меню для школьников

Как робот Аватар поможет детям-инвалидам? Стартовал проект «100 идей для Беларуси»
09 ноября 2018 18:59

Как робот Аватар поможет детям-инвалидам? Стартовал проект «100 идей для Беларуси»

70% молочных предприятий Беларуси сотрудничают с компанией «Анкар»: чем она занимается?
09 июня 2018 17:03

70% молочных предприятий Беларуси сотрудничают с компанией «Анкар»: чем она занимается?