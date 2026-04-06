Новости по тегу #Алексей Мелещеня

На площадке ток-шоу «По существу» разгорелись дискуссии об аппетитах завтрашнего дня. В студии – самые компетентные эксперты.
По итогам 2026 года показатель должен достичь 25 %. Пока же отечественные производители удерживают 13,5 % в этом сегменте рынка.
Порошковая еда, блюда из медуз, котлеты в пробирках и мясо на принтере. Неужели места поваров займут химики и инженеры?
Перспективы развития алкогольной и пивоваренной отраслей, технологические инновации и промышленный туризм. В Минске проходит масштабный бизнес-форум FOOD PROM BEVERAGES.
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