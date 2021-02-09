Они готовили взрывы и поджоги в Беларуси. Подробности деятельности группировки Автуховича раскрыли на ОНТ

Новости Беларуси. Взрывной проект на ОНТ. 8 февраля в эфире наших коллег вышла первая серия фильма «Тротил протеста», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Для тех, кто еще не осознал всю серьезность намерений банды Автуховича и того, какими страшными последствиями могла бы обернуться реализации планов беломайдана.

Комитет госбезопасности Беларуси пресек деятельность группировки, которая готовила взрывы и поджоги, имевшие все шансы закончиться кровью и многочисленными жертвами. Для этого нелегально привезли из Украины оружие и взрывчатку. Задержан и тот, кто руководил всей группой.

Журналисты канала ОНТ сняли двухсерийный проект «Тротил протеста», в котором разложили деятельность этой преступной группировки по полочкам.

«Глухарями» эти преступления не станут. Вскоре задержат подозреваемых. Один из них – достаточно известный персонаж. Николай Автухович. Родился в 1963 году в Волковыске. Окончил СПТУ-37, работал механиком. В 90-е занимался бизнесом, был дважды судим за уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере и хранение боеприпасов.

Последние 15 лет Автухович не в ладах с законом, а еще категорически против власти. Только вот теперь он пошел, что называется, ва-банк.