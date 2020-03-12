Владимир Андрейченко в Докшицах: «Приятно, что мы вручаем паспорта таким замечательным молодым людям»
Новости Беларуси. «РаЗАм». Под таким хэштегом в социальных сетях публикуют фотографии те, кто в эти дни получает самый важный документ в своей жизни – паспорт, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Традиционная акция «Мы – граждане Беларуси!», посвященная Дню Конституции, проходит по всей стране.
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12 марта к ней присоединился председатель нижней палаты парламента. Владимир Андрейченко встретился с юными представителями Докшицкой земли, вручил им паспорта. И вспомнил, что сам, будучи парнем из белорусской глубинки, этот важный документ получил, только выехав на учебу в город.
Владимир Андрейченко, председатель Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Приятно то, что мы вручаем эти паспорта таким замечательным молодым людям, которые несмотря на свой еще очень юный возраст, но многое сделали и для своей малой родины, где они живут, и для Республики Беларусь. Потому что это нелегкий труд – учеба. И то, что среди них есть победители олимпиад, прекрасные спортсмены… Ими гордится Докшицкая земля.
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Ульяна Оганесян, учащаяся Ситцевской средней школы:
Пашпарт з’яўляецца сваеасаблівай пуцёўкай у дарослае жыцце. З гэтага моманту мы нясём адказнасць не толькі за свой лёс, але і за лёс нашай краіны, грамадзянамі якой сталі сёння афіцыйна.
Акции «Мы – граждане Беларуси!» исполняется 15 лет. За это время она объединила более 4 тысяч юных белорусов. Дети получают паспорта от руководителей исполнительной и законодательной власти, общественных деятелей.