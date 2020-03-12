Владимир Андрейченко в Докшицах: «Приятно, что мы вручаем паспорта таким замечательным молодым людям»

Новости Беларуси. «РаЗАм». Под таким хэштегом в социальных сетях публикуют фотографии те, кто в эти дни получает самый важный документ в своей жизни – паспорт, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Традиционная акция «Мы – граждане Беларуси!», посвященная Дню Конституции, проходит по всей стране. Отличники, победители олимпиад, спортсмены. В Администрации Президента и Комитете госконтроля школьникам вручили паспорта

12 марта к ней присоединился председатель нижней палаты парламента. Владимир Андрейченко встретился с юными представителями Докшицкой земли, вручил им паспорта. И вспомнил, что сам, будучи парнем из белорусской глубинки, этот важный документ получил, только выехав на учебу в город.

Владимир Андрейченко, председатель Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Приятно то, что мы вручаем эти паспорта таким замечательным молодым людям, которые несмотря на свой еще очень юный возраст, но многое сделали и для своей малой родины, где они живут, и для Республики Беларусь. Потому что это нелегкий труд – учеба. И то, что среди них есть победители олимпиад, прекрасные спортсмены… Ими гордится Докшицкая земля. «Горд, что меня одного выбрали из моего города». В Администрации Президента вручили паспорта школьникам