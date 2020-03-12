Анна Суша: «У нас из поданных 222 исков за 2019 год по 4 искам было отказано, когда потребителю нельзя было помочь»

О защите прав потребителя говорили в программе «В обстановке мира».

Игорь Марзалюк, ведущий СТВ:

Есть ли такая ситуация, где потребитель бессилен, где ему невозможно помочь?

«40% – система ЖКХ». В каких ещё сферах часто нарушают права потребителей

Анна Суша, председатель ОО «Белорусское общество защиты потребителей»:

Да, такие случаи также известны, что потребитель изначально ни чека, ни какого-то другого подтверждающего документа, что он платил деньги, ни договора. Даже во время судебного процесса, когда очная ставка проводится, потребитель, был такой случай, что она не могла опознать продавца. И в этом случае, действительно, никто не поможет. У нас из поданных 222 исков за 2019 год по 4 искам было отказано, когда, действительно, потребителю нельзя было помочь.