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Анна Суша: «У нас из поданных 222 исков за 2019 год по 4 искам было отказано, когда потребителю нельзя было помочь»

12 марта 2020 12:03
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О защите прав потребителя говорили в программе «В обстановке мира».

Игорь Марзалюк, ведущий СТВ:
Есть ли такая ситуация, где потребитель бессилен, где ему невозможно помочь?

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Анна Суша, председатель ОО «Белорусское общество защиты потребителей»:
Да, такие случаи также известны, что потребитель изначально ни чека, ни какого-то другого подтверждающего документа, что он платил деньги, ни договора. Даже во время судебного процесса, когда очная ставка проводится, потребитель, был такой случай, что она не могла опознать продавца. И в этом случае, действительно, никто не поможет. У нас из поданных 222 исков за 2019 год по 4 искам было отказано, когда, действительно, потребителю нельзя было помочь.

Анна Суша: «У нас из поданных 222 исков за 2019 год по 4 искам было отказано, когда потребителю нельзя было помочь»-1

Игорь Марзалюк:
В связи с этим, увеличивается или уменьшается количество поданных исков? Люди стали добросовестнее или как?

Анна Суша:
Вы знаете, количество обращений в организацию как бы чуть меньше за этот год, количество исков чуть снизилось. Если за прошлый год это было по всей нашей структуре 264, то сейчас 222 иска было.

# Защита прав потребителей # общество # Анна Суша # Игорь Марзалюк

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