«40% – система ЖКХ». В каких ещё сферах часто нарушают права потребителей

О защите прав потребителя говорили в программе «В обстановке мира».

Игорь Марзалюк, ведущий СТВ:

В каких сферах наиболее часто нарушается законодательство? Где наиболее часто нарушаются права потребителей?

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Инна Гаврильчик, начальник управления защиты прав потребителей и контроля за рекламой МАРТ:

Примерно, за последние несколько лет мы держимся, наверное, в таком процентном отношении: это где-то 39-40% – система ЖКХ, и где-то 33-35% (в зависимости от года колеблется) – это услуги торговли и обслуживания.