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«Я бы хотел, чтобы назвали улицу его именем». Память каких героев ещё не увековечена в проспектах города?

07 июля 2022 13:35
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Всего в Минске порядка 1 400 улиц, переулков, проездов, бульваров, 130 из них названы в честь героев войны, причем за каждой фамилией стоит история жизней и сражений за Родину. Все загадки и разгадки столичной топонимики. Кто и как выбирает названия для улиц? Почему некоторые пытаются переписать историю? Правда ли, что на протяжении 15 лет существовало две улицы, названных в честь одного человека?  Об этом рассказали в программе «Большой город» на СТВ.   

Илона Волынец, СТВ:  
Есть еще минчане, которые хотят увековечить память предков, родственников и назвать какую-нибудь улицу в честь своего деда, например. Есть как раз реальная история.  

«Я бы хотел, чтобы назвали улицу его именем». Память каких героев ещё не увековечена в проспектах города?-1

Иван Пушнов:  
В доме после войны проживал Знак Петр Никитович. Подъезд крайний, второй этаж.  

Живая память хранит подвиг настоящих героев каждой семьи. Так, Иван Александрович с особым трепетом вспоминает своего родного дядю и истории, рассказанные ему из первых уст тех, кто в 1941 году оказался на передовой. Петр Никитович был родом из Амурской области. Командир отдела телефонистов, старший матрос отдельного артдивизиона.  

«Я бы хотел, чтобы назвали улицу его именем». Память каких героев ещё не увековечена в проспектах города?-3

Иван Пушнов:  
Рассказывал, тяжело было. Конечно, кому легко было в этот период? Был очень скромным человеком, не любил себя превозносить, даже мне не рассказывал. Я говорю: «Где ты служил?» Он сказал: «На море, в Николаевске находился». Человек, можно сказать, с большой буквы, честно, вот такой. Все выполнял в казарме, что давали.  

Особый символ памяти – ордена и медали. Однако для Ивана Александровича есть еще то, что поможет закрепить имя семейного героя, чтобы было на слуху.  

«Я бы хотел, чтобы назвали улицу его именем». Память каких героев ещё не увековечена в проспектах города?-5

Иван Пушнов:  
Орденов и медалей много получал, удостоверения есть. Подтверждают, что он действительно заслуженный человек. Я бы хотел, чтобы назвали улицу его именем.  

Чтить и уважать подвиг своих родственников – один из жизненных принципов Ивана Александровича. Несколько лет он добивался того, чтобы имя его отца внесли в книгу памяти с именами участников Великой Отечественной. И вот наш собеседник перелистывает страницы, которые буквально пропитаны героизмом и мужеством.  

«Я бы хотел, чтобы назвали улицу его именем». Память каких героев ещё не увековечена в проспектах города?-7

Иван Пушнов:  
Вёска Старыя Лаўкі, Пушнов Александр Илларионович.  

Александр Илларионович в годы войны был связистом. Та связующая нить поколений неразрывно проходит через семьи тех, кто не вернулся с войны.  

«Я бы хотел, чтобы назвали улицу его именем». Память каких героев ещё не увековечена в проспектах города?-9

Иван Пушнов:  
Связным был. Короче, его предали, продали. Эсэсовцы ехали и его расстреляли.  

Не забывать о своих героях и сохранить правду о прошлом во имя будущего важно. О подвигах партизан, подпольщиков, летчиков и военачальников в Минске напоминают нам более сотни улиц.  

«Я бы хотел, чтобы назвали улицу его именем». Память каких героев ещё не увековечена в проспектах города?-11

Иван Пушнов:  
Я очень доволен и рад, что это все сделал. Если бы я не начинал, все заглохшее было бы.  

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# Улицы Минска # Илона Волынец # Карина Верховцева

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