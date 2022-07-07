«Я бы хотел, чтобы назвали улицу его именем». Память каких героев ещё не увековечена в проспектах города?

Всего в Минске порядка 1 400 улиц, переулков, проездов, бульваров, 130 из них названы в честь героев войны, причем за каждой фамилией стоит история жизней и сражений за Родину. Все загадки и разгадки столичной топонимики. Кто и как выбирает названия для улиц? Почему некоторые пытаются переписать историю? Правда ли, что на протяжении 15 лет существовало две улицы, названных в честь одного человека? Об этом рассказали в программе «Большой город» на СТВ. Илона Волынец, СТВ:

Есть еще минчане, которые хотят увековечить память предков, родственников и назвать какую-нибудь улицу в честь своего деда, например. Есть как раз реальная история.

Иван Пушнов:

В доме после войны проживал Знак Петр Никитович. Подъезд крайний, второй этаж. Живая память хранит подвиг настоящих героев каждой семьи. Так, Иван Александрович с особым трепетом вспоминает своего родного дядю и истории, рассказанные ему из первых уст тех, кто в 1941 году оказался на передовой. Петр Никитович был родом из Амурской области. Командир отдела телефонистов, старший матрос отдельного артдивизиона.

Иван Пушнов:

Рассказывал, тяжело было. Конечно, кому легко было в этот период? Был очень скромным человеком, не любил себя превозносить, даже мне не рассказывал. Я говорю: «Где ты служил?» Он сказал: «На море, в Николаевске находился». Человек, можно сказать, с большой буквы, честно, вот такой. Все выполнял в казарме, что давали. Особый символ памяти – ордена и медали. Однако для Ивана Александровича есть еще то, что поможет закрепить имя семейного героя, чтобы было на слуху.

Иван Пушнов:

Орденов и медалей много получал, удостоверения есть. Подтверждают, что он действительно заслуженный человек. Я бы хотел, чтобы назвали улицу его именем. Чтить и уважать подвиг своих родственников – один из жизненных принципов Ивана Александровича. Несколько лет он добивался того, чтобы имя его отца внесли в книгу памяти с именами участников Великой Отечественной. И вот наш собеседник перелистывает страницы, которые буквально пропитаны героизмом и мужеством.

Иван Пушнов:

Вёска Старыя Лаўкі, Пушнов Александр Илларионович. Александр Илларионович в годы войны был связистом. Та связующая нить поколений неразрывно проходит через семьи тех, кто не вернулся с войны.