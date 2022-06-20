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Надежда Лазаревич: «Минск как столица может предложить хорошие проекты в рамках технопарка»

20 июня 2022 12:56
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Новости Беларуси. Научный потенциал в международном сотрудничестве обсудили 20 июня в Минском городском технопарке, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Надежда Лазаревич: «Минск как столица может предложить хорошие проекты в рамках технопарка»-1

Там сегодня побывал Чрезвычайный и Полномочный Посол Объединенных Арабских Эмиратов в Беларуси. Дипломат ознакомился с историей Парка, его резидентами и достижениями, передовыми разработками в сфере банковского программного обеспечения, кибербезопасности, цифровизации здравоохранения, логистики и промышленности.  

Надежда Лазаревич: «Минск как столица может предложить хорошие проекты в рамках технопарка»-4

Надежда Лазаревич, заместитель председателя Мингорисполкома:  
Минск как столица может предложить хорошие проекты в рамках технопарка. И посол Арабских эмиратов заинтересовался продуктами, которые производятся в технопарке, заинтересовался субъектами, которые находятся здесь. Я уверена, что будут наработаны проекты, совместные взаимодействия, и работы в дальнейшем уже поставки нашей продукции, произведенной в Республике Беларусь в Арабские Эмираты.  

Надежда Лазаревич: «Минск как столица может предложить хорошие проекты в рамках технопарка»-7

В ходе встречи стороны рассмотрели широкий спектр вопросов белорусско-эмиратского сотрудничества в сфере IT и высоких технологий, включая привлечение в Беларусь инвестиций из ОАЭ и экспорт разработок резидентов Минского технопарка на новые рынки.  

# Беларусь-ОАЭ # общество # Надежда Лазаревич # Ибрагим Салим Мохаммед аль-Мушаррах # Фотофакт

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