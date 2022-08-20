«Вкусно будет каждому». Съездили в Свислочь и узнали, чего ждать от каравай-феста «Бацькава булка»

Новости Беларуси. К хлебу у белорусов всегда было особенное отношение. 20 августа в стране дают старт новому проекту, идея которого в продвижении белорусской культуры хлебопечения и локального бренда, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Первый в Беларуси каравай-фест «Бацькава булка» открывается в Свислочи. Местный хлебозавод гордится своей булочкой плетенкой – слава пошла в народ после общения местных пекарей с Александром Лукашенко. Наша съемочная группа уже прибыла в город. Продолжит Кристина Протосовицкая.

Кристина Протосовицкая, корреспондент:

Фестиваль – настоящий вызов для всех поклонников стройности. Фестиваль «Бацькава булка» – это когда вкусно будет каждому. Ответ «на диете» здесь не пройдет. Улицы уже заполняют ароматы свежей выпечки. Многие хлебобулочные изделия пеклись ночью, оттого устоять практически невозможно.

Кристина Протосовицкая:

Свислочский хлебозавод – место, где зародился бренд булочки-плетенки, которая пришлась по вкусу даже Президенту. Народная любовь к местному и хлебному превратилась в большой каравай-фест. Сперва участникам следует преодолеть «Бацькаву мілю». Забег вовсе не мучной, соответственно, затем смело можно дегустировать не только «Бацькаву булку», но и 30 караваев. Их представят более 30 пекарей со всей страны. Мы пообщались с одним из участников, который рассказал о том, какой смысл они вкладывали в свой хлебный шедевр.

Александр Пасовец, начальник сектора промышленности Витебского облпотребобщества:

Наш каравай «Спадчына» представлен в виде книге. Наша земля богата писателями и поэтами, один из них – Петрусь Бровка. Сегодня мы представляем каравай-книгу. И слова в ней прославляют также хлеб, что сегодня актуально. Словами Петруся Бровки я скажу: хлеб чорны, хлеб жытні я шчыра ўслаўляю – смачнейшае ежы, папраўдзе, не знаю.