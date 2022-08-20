«Вкусно будет каждому». Съездили в Свислочь и узнали, чего ждать от каравай-феста «Бацькава булка»
Новости Беларуси. К хлебу у белорусов всегда было особенное отношение. 20 августа в стране дают старт новому проекту, идея которого в продвижении белорусской культуры хлебопечения и локального бренда, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Первый в Беларуси каравай-фест «Бацькава булка» открывается в Свислочи. Местный хлебозавод гордится своей булочкой плетенкой – слава пошла в народ после общения местных пекарей с Александром Лукашенко.
Наша съемочная группа уже прибыла в город. Продолжит Кристина Протосовицкая.
Кристина Протосовицкая, корреспондент:
Фестиваль – настоящий вызов для всех поклонников стройности. Фестиваль «Бацькава булка» – это когда вкусно будет каждому. Ответ «на диете» здесь не пройдет. Улицы уже заполняют ароматы свежей выпечки. Многие хлебобулочные изделия пеклись ночью, оттого устоять практически невозможно.
Кристина Протосовицкая:
Свислочский хлебозавод – место, где зародился бренд булочки-плетенки, которая пришлась по вкусу даже Президенту. Народная любовь к местному и хлебному превратилась в большой каравай-фест. Сперва участникам следует преодолеть «Бацькаву мілю». Забег вовсе не мучной, соответственно, затем смело можно дегустировать не только «Бацькаву булку», но и 30 караваев. Их представят более 30 пекарей со всей страны. Мы пообщались с одним из участников, который рассказал о том, какой смысл они вкладывали в свой хлебный шедевр.
Александр Пасовец, начальник сектора промышленности Витебского облпотребобщества:
Наш каравай «Спадчына» представлен в виде книге. Наша земля богата писателями и поэтами, один из них – Петрусь Бровка. Сегодня мы представляем каравай-книгу. И слова в ней прославляют также хлеб, что сегодня актуально. Словами Петруся Бровки я скажу: хлеб чорны, хлеб жытні я шчыра ўслаўляю – смачнейшае ежы, папраўдзе, не знаю.
Кристина Протосовицкая:
Объединит всех участников фестиваля акция «Беларусь – хлебная страна». Каждый сможет положить свою маленькую булочку, которую привез из родного края, точно по контуру нашей страны. Главные события развернутся на главной площади. Здесь уже выстраивается большая хлебная ярмарка. Оценивать караваи начнут уже в полдень. Торжественное открытие праздника начнется в 14:00. Имена победителей мы узнаем в 18:00. А затем праздник продолжится большим гала-концертом, который можно будет увидеть в эфире телеканала СТВ. Аромат свежей выпечки передать через телеэкран очень сложно, но мы постараемся передать в студию несколько экземпляров свежего хлеба.