Автопробегам «За единую Беларусь!» исполняется 2 года. Как отмечают дату патриоты?

Большая автоколонна проедет по Минской кольцевой, после чего направится к спортивно-оздоровительной базе «Ратомка», где подготовлено много интересных локаций. Участников ждут мастер-классы от спортсменов, показательные выступления бойцов спецназа, яркие фотозоны и возможность попробовать себя в роли радиоведущего. Отметим, 22 августа автопробегам «За единую Беларусь!» исполнится два года. В непростые для страны времена их участники открыто заявили о своей позиции, встав на защиту государства. Значимую дату предлагают отметить всем.