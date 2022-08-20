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Автопробегам «За единую Беларусь!» исполняется 2 года. Как отмечают дату патриоты?

20 августа 2022 07:38
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Новости Беларуси. 20 августа патриоты снова в пути. Масштабный автопробег «За единую Беларусь!» стартует в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Автопробегам «За единую Беларусь!» исполняется 2 года. Как отмечают дату патриоты?-1

Большая автоколонна проедет по Минской кольцевой, после чего направится к спортивно-оздоровительной базе «Ратомка», где подготовлено много интересных локаций. Участников ждут мастер-классы от спортсменов, показательные выступления бойцов спецназа, яркие фотозоны и возможность попробовать себя в роли радиоведущего. Отметим, 22 августа автопробегам «За единую Беларусь!» исполнится два года. В непростые для страны времена их участники открыто заявили о своей позиции, встав на защиту государства. Значимую дату предлагают отметить всем.

# Автомобили # общество # Фотофакт

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