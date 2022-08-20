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Школьный базар у Дворца спорта будет работать 20 и 21 августа

20 августа 2022 08:08
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Новости Беларуси. Большой школьный базар у Дворца спорта продолжит работу 20 и 21 августа. В продаже весь необходимый ассортимент товаров: от канцелярских принадлежностей до одежды и обуви, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Школьный базар у Дворца спорта будет работать 20 и 21 августа-1

В торговых точках в общей сложности представлено около 700 моделей школьной формы, больше половины – новинки. Не только деловой стиль, подобрать можно и повседневный гардероб, а также спортивный. Так что подготовиться здесь можно не только в школу, но и в детский сад. Покупателей ждут до 18:00. А в целом, чтобы все успели подготовить школьников к новому учебному году, в стране открыты более 400 школьных базаров.

# Подготовка к школе # общество # Фотофакт

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