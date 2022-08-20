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Белорусские аграрии собрали 6,5 миллиона тонн зерна

20 августа 2022 07:48
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Новости Беларуси. В эти жаркие дни внимательно следим за работой аграриев, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Непростая обстановка в мире требует обеспечить продовольственную безопасность. Многое зависит от людей труда, на чьи плечи ложится и нагрузка, и ответственность. Всем известно: легкого хлеба не бывает. Потому на вес золота каждое зерно. На 20 августа вес общереспубликанского каравая составляет 6 миллионов и почти 450 тысяч тонн. В полях по-прежнему напряженно. Колосовые еще остаются на 20 % площадей.

Белорусские аграрии собрали 6,5 миллиона тонн зерна-1

Самый большой вклад в общий результат внесли аграрии Минской области – миллион 640 тысяч тонн составляет намолот региона. В тройке лидеров также Брестская и Гродненская области. В 2022 году все регионы вправе рассчитывать на достойный каравай. Урожайность зерна значительно выше. А промежуточные результаты уборочной уже превысили цифры 2021-го, несмотря на то, что в поля техника в этом сезоне вышла позже. По оценкам специалистов, общий намолот зерна составит около 11 миллионов тонн.

# Уборочная кампания # общество # Фотофакт

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