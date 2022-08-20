Белорусские аграрии собрали 6,5 миллиона тонн зерна

Новости Беларуси. В эти жаркие дни внимательно следим за работой аграриев, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Непростая обстановка в мире требует обеспечить продовольственную безопасность. Многое зависит от людей труда, на чьи плечи ложится и нагрузка, и ответственность. Всем известно: легкого хлеба не бывает. Потому на вес золота каждое зерно. На 20 августа вес общереспубликанского каравая составляет 6 миллионов и почти 450 тысяч тонн. В полях по-прежнему напряженно. Колосовые еще остаются на 20 % площадей.