В Минске торжественно открыли военно-патриотический клуб «Спасатель»

Развивать лидерские качества, уметь ставить цели и достигать их, а также научиться оказывать помощь тем, кто попал в беду. В столице торжественно открыли военно-патриотический клуб «Спасатель», сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Он объединил 53-х учеников столичной школы № 215. Перед своими сверстниками и гостями ребята поклялись с честью и достоинством нести гордое звание юного спасателя. В торжественной обстановке юноши и девушки получили удостоверения. Здесь их будут обучать основам безопасности и оказанию экстренной помощи в чрезвычайных ситуациях.

Валентин Коноплев, заместитель главы администрации Московского района:

Становясь участником клуба, ребята понимают ту ответственность, которая ложится на их плечи в плане принятия всех мер безопасности. Каждый участник доводит эту информацию до своих сверстников, и все больше ребят приобщается к этой работе. И видя ребят в форме, наблюдая за их выправкой, видя, как они взрослеют в клубах, мы понимаем, что на правильном пути и такая работа востребована и будет продолжена.

К слову, военно-патриотические клубы МЧС функционируют на базе семи учреждений образования.