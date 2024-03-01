Политолог: задача американцев не победить в войне в Украине, а нанести максимальный ущерб ЕС

Григорий Азаренок, СТВ: Потому что Макрону Украина до одного места. В плане как ресурс какой-то – это да, они используют. Как украинские люди, мужчины, города, земли… Сколько раз ездили от Донецка до Мариуполя, от Мариуполя до Мелитополя, потом до Херсонской области – там наши люди. И были последние 10 лет под нацистской оккупацией. Там кому-то повезло и они не попадают сейчас под эти волны мобилизации, которые постоянно проходят. Земли, которые проголосовали на референдуме и стали частью России. Повезло, потому что в начале спецоперации туда прошли. А кто-то в Харькове, в Одессе, в Чернигове оказался под этой нацистской оккупацией, где ты одно слово скажешь – сразу пристрелят, убьют, растопчут, детей перестреляют. И их сейчас гонят на убой. Во второй линии стоят поляки, во второй линии стоят какие-то там англичане, американцы, которые Go-Go, иди подыхать, Мыкола! И держат эту Украину за все места вот так!

Андрей Лазуткин, политолог: Наш Батька сказал, что Россия склоняется к переговорам, но ее, видимо, тоже поддавливают в плане того, что переговоры никакие проводить мы не будем и не собираемся. Поэтому все эти действия – от контактов с нашей оппозицией и заканчивая Макроном, который кричит: давайте воевать всей Европой – это действия, направленные на срыв переговоров. Какие-то последние попытки все срывать. Поэтому я бы не высказывался категорично, что они точно будут.

Андрей Лазуткин:

Вы знаете, мы тоже задумываемся, что там происходит. Вроде как Польша – главный военный союзник. Борьба с русскими до последнего русского, до последнего украинца – это мы слышим там, неважно – от Качиньского, от нового премьера Туска. При этом они начинают зерновую войну на границе. Что это за война такая? Эти наши люди, про которых вы сказали, живут на земле. Только земля уже не их. Ее выкупили крупные американские корпорации, а что не выкупили – то перешло в залог после контрнаступ, под залог поставленного оружия. И вот эти корпорации производят сегодня в Украине очень дешевое зерно, которое гонят в Европу, чтобы там обваливать рынок зерновых. И чтобы европейские фермеры разорялись. Получается, что на границе Польши сталкиваются интересы местных фермеров и крупных американских корпораций, которые гонят это зерно дальше. Оно дешевое. И за счет этого вала они сбивают цену.

И что получается? Вроде мы такие все союзники, но цель войны не просто захватывать, а повалить экономику Евросоюза. И сегодня складывается ситуация равновесия, когда фронт немного поддавливается, но все это время Европу забрасывают дешевой рабочей силой, зерном и прочим – там это имеет определенный негативный отклик. Задача американцев не победить в войне в Украине. Задача – сделать так, чтобы война, пусть даже на излете, как можно больше нанесла ущерба Евросоюзу. Над эти они сегодня работают. Поэтому надо будет – они сдадут и Одессу, и все прочее. Но только при условии, что это будет идти в минус Евросоюзу. Но Макрон кричит: давайте войска пошлем и прочее. Они же не хотят сдохнуть, как вы говорите, за деда Бидона. Они хотят свои деньги заработать и как-то выстоять, но для этого надо Украине оказать военную помощь, чтобы так просто фронт не развалился. Поэтому между американцами и французами есть определенные противоречия сегодня.

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