«Политический апгрейд». Пустовой рассказал, почему к белорусским выборам приковано такое внимание

Евгений Пустовой, политический обозреватель СТВ:

Почему такое большое внимание к выборам в парламент? У нас же политический апгрейд. Мы сначала были государством, которое надо было отвести от пропасти. И Президент взвалил на себя эту ношу. Для него нужны были полномочия. Эти полномочия были прописаны в Конституции. Все было в рамках правового поля. Не какой-то романо-германской, а нашей белорусской системы. В том числе учитывая романо-германские принципы и так далее. Но мы работали в рамках своего правового поля и наших государственных интересов. Сейчас глава государства сам же инициировал эти перемены. Надо понимать каждому белорусу, да и всему миру, что перемены политические у нас возникли не из-за августа 2020 года, я как журналист президентского пула смело заявляю: глава государства говорил об этих переменах в 2018 году. Он же понимал, что все хорошо, когда есть Лукашенко, который все порешает, который за все отвечает, который все дела сделает. Но Президент уже говорил: давайте вовлекать другие ветви власти. Страну от пропасти отвели и так далее. Ну, мы же хотели новые возможности, политические свободы.

Хотели сделать управляемый хаос у нас – не получилось. Слава богу. Потому что власть крепкая, Президент и народ наш толковый – разобрался. Сейчас этот политический апгрейд в условиях геополитической турбулентности. Мы понимаем, что у нас выборы, у нас всегда электоральная кампания звенит, ток проходит. Всегда наэлектризовано общество. У нас проходит, когда вокруг война, когда экономики рушатся, мироустройство меняется, когда из двух полов пытаются нечто вылепить.

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