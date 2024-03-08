«Главное – любить себя». Какова идеальная фигура современной женщины?

8 Марта. По улицам расплывается запах цветов, дети мастерят открытки своим мамам и бабушкам, мужчины бегают в поисках подарков для своих любимых. О том, кто она такая, современная женщина – красивая, сильная, стройная белоруска, поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:

Я помню раньше говорили: женщины любят ушами, а мужчины глазами. Мужчинам сейчас подавай стройных, красивых, ухоженных, спортивных. Галина, есть какие-то лайфхаки, как держать себя в форме и нравиться мужчинам?