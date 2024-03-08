«Главное – любить себя». Какова идеальная фигура современной женщины?

8 Марта. По улицам расплывается запах цветов, дети мастерят открытки своим мамам и бабушкам, мужчины бегают в поисках подарков для своих любимых. О том, кто она такая, современная женщина – красивая, сильная, стройная белоруска, поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:
Я помню раньше говорили: женщины любят ушами, а мужчины глазами. Мужчинам сейчас подавай стройных, красивых, ухоженных, спортивных. Галина, есть какие-то лайфхаки, как держать себя в форме и нравиться мужчинам?
Галина Гайдук, заместитель директора по учебно-воспитательной работе Национальной школы красоты:
Движение – жизнь. Чем больше вы двигаетесь, тем лучше будете выглядеть, тем больше у вас будет энергии. Конечно же, мы все стараемся следить за собой, за своим питанием – это самое важное для каждого из нас. Вообще, как таковых лайфхаков нет. Каждый должен найти в себе гармонию и жить так, как ему комфортно. Если девушке либо женщине комфортно в ее весе, она себя любит и воспринимает такой, как она есть, то какие-то ограничения по стройности и фигуре не нужны и не приемлемы конкретно к ней. Поэтому тут главное – любить себя.
«Три составляющие находятся в гармонии». Какова формула женского счастья – подробнее здесь.