Вишинг и фишинг. Какие новые схемы для кражи денег придумывают телефонные мошенники?

Юлия Бешанова, ведущая : Какие основные виды такого мошенничества есть? Что, может быть, нового появилось и на что нужно обратить внимание? С дорожно-транспортными происшествиями, понятно, все уже познакомились. Что еще сейчас есть?

Алексей Новаш, начальник управления по противодействию киберпреступности ГУВД Мингорисполкома:

Я скажу так: не утрачивает свою актуальность не только мошенничество в стандартном виде, но и так называемое мошенничество, связанное с использованием интернета. Это те же пресловутые вишинг и фишинг.

Юлия Бешанова:

Давайте более подробно. Много иностранных слов, которые требуют расшифровки.

«Психологи ведут профессиональную беседу». Какую сумму телефонные мошенники чаще всего требуют у белорусов – подробности здесь.

Алексей Новаш:

Если простым языком говорить, звонки от якобы представителей банковских учреждений. Там может использоваться любой мессенджер. Что касается фишинга, это тот же способ мошеннических действий с использованием социальной инженерии – психологического воздействия, только связан не с непосредственным общением по телефонной связи, а общением через Сеть. Это те же онлайн-торговые площадки, розыгрыши, сайты знакомств, любые сайты, используемые в интернете, которые предлагают под различным предлогом провести какие-то финансовые операции с вашими средствами: оплатить какую-то покупку либо получить выигрыш, таким образом предоставив свои личные данные, которые позволяют получить доступ к вашему счету.