Вишинг и фишинг. Какие новые схемы для кражи денег придумывают телефонные мошенники?
Новости Беларуси. В студии программы «Постскриптум» Алексей Машкин, заместитель начальника управления уголовного розыска ГУВД Мингорисполкома, и Алексей Новаш, начальник управления по противодействию киберпреступности ГУВД Мингорисполкома.
Юлия Бешанова, ведущая:
Какие основные виды такого мошенничества есть? Что, может быть, нового появилось и на что нужно обратить внимание? С дорожно-транспортными происшествиями, понятно, все уже познакомились. Что еще сейчас есть?
Алексей Новаш, начальник управления по противодействию киберпреступности ГУВД Мингорисполкома:
Я скажу так: не утрачивает свою актуальность не только мошенничество в стандартном виде, но и так называемое мошенничество, связанное с использованием интернета. Это те же пресловутые вишинг и фишинг.
Юлия Бешанова:
Давайте более подробно. Много иностранных слов, которые требуют расшифровки.
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Алексей Новаш:
Если простым языком говорить, звонки от якобы представителей банковских учреждений. Там может использоваться любой мессенджер. Что касается фишинга, это тот же способ мошеннических действий с использованием социальной инженерии – психологического воздействия, только связан не с непосредственным общением по телефонной связи, а общением через Сеть. Это те же онлайн-торговые площадки, розыгрыши, сайты знакомств, любые сайты, используемые в интернете, которые предлагают под различным предлогом провести какие-то финансовые операции с вашими средствами: оплатить какую-то покупку либо получить выигрыш, таким образом предоставив свои личные данные, которые позволяют получить доступ к вашему счету.
Юлия Бешанова:
Вместе с тем покупки через интернет очень популярны.
Алексей Новаш:
Да, они очень популярны, это очень удобно. Понятно, что мир не стоит на месте, он развивается. Предлагаются услуги, которые облегчат нашу жизнь.
Юлия Бешанова:
А как отличить первое от второго: покупку от передачи денег мошенникам?
Алексей Новаш:
Дело в том, что в ситуациях, связанных с дорожно-транспортными происшествиями, тут очевидно. По большому счету Сеть здесь не используется. Тут просто поступает звонок, вопрос только может быть, откуда он поступает – это прямая телефонная связь либо через коммуникационные устройства. Но опять же, звонок поступает на домашний телефон и к человеку приезжает курьер, которому потерпевшая сторона самостоятельно передает средства. Что касается интернет-мошенничества, киберпреступлений, здесь, как правило, общения не происходит. Жертва и преступник не видятся – они общаются либо посредством мессенджеров, либо через различные соцсети.
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