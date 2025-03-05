Виртуальный трактор! Узнали, как в БГАТУ внедряют современные технологии в учебный процесс

В последние годы система подготовки кадров для сельского хозяйства в Беларуси претерпевает значительные изменения. Они направлены на повышение качества образования и практической подготовки студентов. Один из ключевых аспектов этой трансформации – внедрение современных технологий и оборудования в учебный процесс. В аграрных вузах страны активно появляются новые устройства, такие как симуляционные тренажеры, которые позволяют студентам осваивать навыки работы с различной сельскохозяйственной техникой в условиях, близких к реальным. Эти тренажеры, аналогичные тем, что используются для подготовки пилотов самолетов, дают возможность будущим аграриям безопасно и эффективно обучаться управлению сложной техникой, не выходя из стен университета, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. За рулем виртуального трактора побывала и наш корреспондент Диана Головач.

Евгений Позняк уже третий год учится в аграрном техническом университете и получает профессию инженера-механика. Молодой человек уверен, его специальность – не просто работа, а возможность внести свой вклад в развитие страны.

Евгений Позняк, студент Белорусского государственного аграрного технического университета:

В первую очередь, повлиял на мой выбор наш Президент. Так как он является для меня примером для подражания. Его учеба и вся политика была построена на агарном бизнесе. Поэтому для меня это очень важно. В БГАТУ в процессе обучения – упор на цифровизацию и практикоориентированность. Например, эта учебная лаборатория вуза одна из лучших в стране. Здесь студенты могут научиться управлять трактором «БЕЛАРУС-3522». Преимущества такого симулятора очевидны – отработать навыки вождения будущие аграрии могут в любое время года. А благодаря современному оборудованию условия максимально приближены к полевым.

Олег Сацук, студент Белорусского государственного аграрного технического университета:

Я ездил в живую на тракторе 3022, культивировал, пахал, работал с разными агрегатами. И на данном симуляторе мне легко ездить, а те, кто не умеет и вообще не имеет никакого представления, может научиться и без страха сесть на данный трактор.

Олег Солонников, заведующий лабораториями кафедры трактора и автомобиля агромеханического факультета БГАТУ:

Не нужно тратить ресурс настоящего, то есть реального трактора, топлива в том числе. Подвергать обучаемого каким-то опасностям, потому что он только начинает изучать это все дело. Но экономит ресурс нашего университета. Хорошо уже подойти с пониманием к реальному вождению на тракторе.

Сегодня умное сельское хозяйство занимает важное место в стратегии развития аграрной отрасли. В условиях всемирной глобализации важно не только внедрять новые технологии в сферу АПК, но и готовить специалистов, которые будут эффективно их использовать.