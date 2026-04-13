Новости по тегу #БГАТУ

Это ведущий аграрный вуз, где за историю его существования подготовили более 67 тысяч инженеров.
В Минской области большое внимание уделяют развитию и подготовки кадров для АПК. Открыто более 155 профильных классов, налажено сотрудничество с сельхозпредприятиями.
В аграрных вузах страны активно появляются новые устройства, такие как симуляционные тренажеры, которые позволяют студентам осваивать навыки работы с различной сельскохозяйственной техникой в условиях, близких к реальным.
После торжественного молебна на благое дело обсудили темы, связанные с ответственностью перед природой и обществом.
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