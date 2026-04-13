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Новости по тегу #БГАТУ

В БГАТУ в 2026-м примут 560 абитуриентов на дневную форму обучения
13 апреля 2026 10:42

В БГАТУ в 2026-м примут 560 абитуриентов на дневную форму обучения

Мастер-классы, викторины и интерактивные площадки! В Минске прошёл аграрный форум
31 октября 2025 14:09

Мастер-классы, викторины и интерактивные площадки! В Минске прошёл аграрный форум

Виртуальный трактор! Узнали, как в БГАТУ внедряют современные технологии в учебный процесс
05 марта 2025 17:34

Виртуальный трактор! Узнали, как в БГАТУ внедряют современные технологии в учебный процесс

Митрополит Вениамин пообщался со студентами Белорусского государственного аграрного технического университета
15 января 2025 06:55

Митрополит Вениамин пообщался со студентами Белорусского государственного аграрного технического университета

Александр Лукашенко: Беларусь переходит к массовому строительству арендного жилья
07 мая 2013 18:54

Александр Лукашенко: Беларусь переходит к массовому строительству арендного жилья