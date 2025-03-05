Беларусь ратифицировала Договор с РФ о гарантиях безопасности

Интеграционная двойка Минска и Москвы – это история не только про промышленную кооперацию и рынки сбыта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сегодня это в первую очередь про совместную безопасность и синхронное реагирование на мировые и региональные вызовы. И статус западного союзного форпоста, учитывая географию, у Беларуси. И в этом смысле своеобразной дорожной картой для Беларуси и России, учитывая внешние обстоятельства, стал Договор о гарантиях безопасности в рамках Союзного государства. Его подписание состоялось в конце 2024 года на Высшем госсовете. А накануне белорусский лидер подписал закон о ратификации этого важнейшего документа.

В договоре, который на прошлой неделе ратифицировали парламенты двух стран, четко прописано, что обеспечение безопасности не направлено против других государств и будет осуществляться в соответствии с целями и принципами Устава ООН. Суть в коллективном противодействии санкционному давлению на Минск и Москву, а еще в сложении потенциалов в обеспечении безопасности Союзного государства в случае агрессии или потенциальной угрозы. Речь о незамедлительном предоставлении необходимой военной и военно-технической помощи.

Денис Денисов, эксперт Финансового университета при правительстве России:

С учетом тех процессов, той турбулентности, которые переживает международное сообщество, подобные соглашения, скорее, цементируют независимость, суверенитет. И в этом отношении данное соглашение имеет очень важное как символическое значение, в очередной раз подтвердит единство Союзного государства и стратегические, дружеские взаимоотношения Беларуси и России. Данный договор регулирует целый ряд сфер его применения, которые в первую очередь касаются безопасности наших государств и общего пространства. Мировая и региональная обстановка не может не настораживать. Продолжается милитаризация Европы, а в Польше и Прибалтике вдоль наших границ размещают тяжелое вооружение, копают рвы, устанавливают противотанковые заграждения. Прикрываясь якобы угрозой с Востока, наши соседи готовятся к войне. Беларусь – западный форпост Союзного государства, и важно, чтобы он был под надежным замком, и даже зонтиком, ядерным. А это действенный механизм недопущения развязывания агрессии и стратегического сдерживания.