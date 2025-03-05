Освободился из фашистского плена и продолжил службу! «Незабытые истории»

Трагедия Великой Отечественной. Нет ни одной белорусской семьи, которой бы ни коснулась война. Подвиг каждого, кто встал на борьбу с фашизмом, не имеет срока давности. Память нетленна. В год 80-летия Великой Победы телеканал СТВ собрал летописи из личных семейных историй. Семья Веракса поделилась письмом о подвигах своих прапрадедов.

Гракун Павел Максимович. Он родился в 1907 году в деревне Выгребная Слобода Брагинского района Гомельской области. 6 июля 1941 года был призван в Красную армию на должность стрелка, красноармейцем. 12 декабря 1941 года попал в плен, до последнего дня своей жизни находился в нечеловеческих условиях, созданных фашистскими захватчиками в лагере «Шталаг-352». Умер Павел Максимович в плену 18 января 1942 года. Пропавшим без вести считается еще один прапрадед семьи Веракса – Алейник Данил Лаврентьевич, который родился в 1902 году и до войны проживал в деревне Звеняцкое Хойникского района. В июне 1941 году ушел на фронт и больше не вернулся. Грушенко Гаврил Кузьмич родился в 1902 году в Российской империи, Минской губернии Речицкого уезда, деревне Кононовщина. Призван в ряды Красной армии в 1941 году, но на фронт так и не попал. С мая 1942 года действовал в составе подпольной партизанской организации связным. Передавал ценные сведения в партизанский отряд, был проводником при многих операциях, помогал отряду вооружением. В ходе столкновения с фашистскими захватчиками был контужен. С 20 ноября 1942 года по 29 ноября 1943-го был рядовым отряда имени Суворова. Когда проводил Красную армию, был контужен в правое ухо, при проведении разведывательных мероприятий – ранен в правый глаз. 16 апреля1985 году приказом № 75 награжден орденом Отечественной войны I степени.

Семья признается: «Мы считаем наших прапрадедов поистине великими и гордимся тем, что мы их потомки!» Прапрадед Бутенко Борис Иванович был военным. Родился в 1911 году в деревне Борки Уразовского района Курской области (сейчас Белгородская область, Российская Федерация). В 1933-1934 годах окончил военные курсы младших лейтенантов. Службу начал в 73-м саперном батальоне 24-й стрелковой дивизии, командиром взвода.

По этой фотографии о нем нашли сведения, на обороте написано: «Дочери Любе от папы! Бутенко» 22 июня 1941 года дивизия дислоцировались в Молодечно и его окрестностях. Дивизия состояла из 12 тысяч человек. В 15:45 22 июня ушел приказ о выдвижении на восточный берег реки Гавья на участке Добровляны – Батадины. При продвижении на рубеж части дивизии столкнулись с частями 19-й танковой дивизии фашистов. Немецкие танковые подразделения были отброшены на противоположный берег реки Клева, при этом дивизия отчиталась об уничтожении 30 танков противника. Личный состав продолжал атаку вплоть до 29 июня 1941 года, но из-за плохого обеспечения и окружения фашистскими подразделениями вынуждены были пробиваться к своим подразделениям. Двумя оставшимися отрядами 15 июля 1941 года вышли к своим. 10 августа 1941 года Борис Иванович попал в плен, 24 августа 1943 года был исключен из списков Красной армии как пропавший без вести в боях. Но в 1944-м был освобожден из фашистского плена, после проживал в деревне Степы Жлобинского района, БССР. 1 июля 1944 года призван Бобруйским РВК Могилевской области. Службу продолжил командиром отделения стрелковой роты 3-го стрелкового батальона 422-го стрелкового полка 170-й стрелковой Речицкой ордена Суворова дивизии.

Награжден медалью «За Отвагу» – во время наступательных действий полка первым преодолел проволочные заграждения и со своим отделением ворвался в траншеи противника без потерь в личном составе своего отделения. Войну закончил в боях за Восточную Пруссию. В 1985 году 6 апреля награжден орденом Отечественной войны II степени. Занесен в книгу памяти Белгородской области Российской Федерации.