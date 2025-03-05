Международная книжная выставка-ярмарка откроется в Минске 12 марта

Что уж точно белорусы не откладывают, так это книги. Наша страна является одной из самых читающих в Европе и СНГ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Коллективные региональные стенды, которые продемонстрируют книгоиздание всей страны, впервые будут представлены на 32-й Минской международной книжной выставке-ярмарке. Об этом рассказал заместитель министра информации Денис Езерский.