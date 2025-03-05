Международная книжная выставка-ярмарка откроется в Минске 12 марта
Что уж точно белорусы не откладывают, так это книги. Наша страна является одной из самых читающих в Европе и СНГ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Коллективные региональные стенды, которые продемонстрируют книгоиздание всей страны, впервые будут представлены на 32-й Минской международной книжной выставке-ярмарке. Об этом рассказал заместитель министра информации Денис Езерский.
Красной нитью – никто не забыт, ничто не забыто. На центральном стенде представят интерактивную коллективную экспозицию государств – участников ЕАЭС, объединенную общей темой 80-летие Великой Победы. Союзное государство представит масштабный проект «Книжный поезд». На нем из Петербурга прибудут известные писатели, критики и общественные деятели.
Денис Езерский, заместитель министра информации Беларуси:
Пройдет большое количество круглых столов, автограф-сессий. Посетители выставки смогут не просто пообщаться с любимцами и со своими любимыми авторами, но и приобрести книгу, подписать ее, задать вопросы соответствующие.
Свои стенды на выставке представят более 500 участников из 21 страны. Не обойдут вниманием и тренды социальных сетей, на одной из локаций молодые люди смогут снять популярный сегодня формат видео «Book talk» – для этого подготовили фотозону и видеоаппаратуру. Откроется выставка торжественно 12 марта в 12:00