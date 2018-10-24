Виртуальные роботы-экскурсоводы появятся в Минском мобильном музее океанографии

Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – директор Центра океанографии – Алексей Азаров.

Черепаха-блогер появится в Беларуси: будет вести трансляции из-под воды

Приз тому, кто первым заметит рождение акулёнка: необычную онлайн-трансляцию ведёт Минский музей океанографии​​​​​​​

Какие у вас планы? Что нового можно увидеть в Минском мобиль​​​​​​​ном музее океанографии?

Алексей Азаров, директор Центра океанографии:

Сейчас дети настраивают виртуальных роботов, которые там будут вести экскурсии, это к Европейским играм. Это роботы, которые появляются на планшетах, они живут в виртуальном пространстве. Он появляется и рассказывает. Сделана уникальная экскурсия на белорусском языке. И дети, и взрослые сделали также «По следам книг Янки Мавра», героев, дети сейчас делают этого виртуального робота. К Европейским играм, так как он виртуальный, он легко говорит на всех языках, то есть 5-6 языков.

Краб-вампир, рыба-жаба и акулята: кого ещё можно увидеть в Минском музее океанографии