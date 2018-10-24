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Дождь и мокрый снег ожидаются в Беларуси

24 октября 2018 08:01
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Новости Беларуси. Не порадует погода белорусов. По стране на ближайшие два дня объявлен оранжевый уровень опасности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Дождь и мокрый снег ожидаются в Беларуси-1

Порывы ветра достигнут 20 метров в секунду, по всей территории пройдут дожди, а местами и мокрый снег.

Дождь и мокрый снег ожидаются в Беларуси-4

МЧС не рекомендует выходить на улицу при сильном ветре, а для парковки автомобиля выбирать самое безопасное место: вдали от высоких деревьев и неустойчивых конструкций.

# Погода в Беларуси # общество # Фотофакт

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