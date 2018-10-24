Дождь и мокрый снег ожидаются в Беларуси

Новости Беларуси. Не порадует погода белорусов. По стране на ближайшие два дня объявлен оранжевый уровень опасности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Не порадует погода белорусов. По стране на ближайшие два дня объявлен оранжевый уровень опасности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Порывы ветра достигнут 20 метров в секунду, по всей территории пройдут дожди, а местами и мокрый снег.
МЧС не рекомендует выходить на улицу при сильном ветре, а для парковки автомобиля выбирать самое безопасное место: вдали от высоких деревьев и неустойчивых конструкций.