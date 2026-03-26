Датчане разочарованы итогами парламентских выборов

В Копенгагене – растерянность и раздражение. Датчане, обсуждая итоги парламентских выборов, не скрывают: результаты выглядят «грязными», «размытыми» и оставляют страну в состоянии политического тупика. По итогам подсчета всех голосов левый блок во главе с социал-демократами Мэтте Фредериксен получает 84 мандата. Правые партии – 77. Формально перевес есть, но фактически – это один из худших результатов социал-демократов за более чем 100 лет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

И он ставит под сомнение способность нынешней политической конфигурации удержать власть. Фредериксен строила кампанию на опыте жесткого управления – от отношений с Вашингтоном до европейской реакции на войну в Украине. Но избиратели сделали выбор, исходя из других приоритетов. На первый план вышли миграция, социальная политика и стремительно растущая стоимость жизни. Именно эти темы ударили по позициям правительства сразу с двух сторон – и слева, и справа.

На улицах Копенгагена люди говорят прямо: «непонятно, кто и как теперь сможет сформировать коалицию». Политическая карта страны расколота, а переговоры обещают быть долгими и тяжелыми. По мнению аналитиков, Дания входит в период, когда ни одна сила не может диктовать условия. И вопрос о будущем правительстве остается неприятно открытым.