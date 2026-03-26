Пилотный проект в Гомеле: пять крупных поликлиник начнут принимать пациентов раньше

В Гомеле запускается пилотный проект: до 30 апреля изменится график работы регистратур и процедурных кабинетов в пяти крупнейших поликлиниках областного центра. Прием пациентов начнется на полчаса раньше – с 6:30, что позволит желающим сдать общеклинические анализы перед выходом на работу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Такое решение принято с учетом обращений тех, кому важно успеть посетить медучреждение до начала трудового дня. В рамках проекта специалисты оценят реальную востребованность ранних приемов, чтобы сделать медицинскую помощь доступнее для всех категорий граждан.

Светлана Литвиненко, заместитель главного врача Гомельской центральной городской клинической поликлиники:

Четыре взрослые поликлиники, самые крупные у нас по всему городу Гомелю, и центральная детская поликлиника. То есть как деткам, так и взрослым. И будем тогда уже анализировать. Есть, конечно, пациенты, которые обращаются очень рано, приходят к семи часам, чтобы быть первыми. Поэтому для них будет, конечно, это очень удобно.

Если эксперимент окажется успешным, аналогичные корректировки графика внедрят и в других учреждениях здравоохранения Гомеля. К примеру, только в центральной городской поликлинике ежедневно забор крови проходят свыше трех тысяч человек.