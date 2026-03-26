Пенсии, здоровье и авто: белорусы ежегодно заключают более 11 млн договоров страхования

В Беларуси растет спрос на страховые услуги: ежегодно заключается свыше 11 миллионов договоров страхования. Все больше людей обращаются к специалистам, чтобы защитить свое здоровье, автомобиль, недвижимость или сформировать дополнительную накопительную пенсию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Стремление к стабильности и уверенности в завтрашнем дне отражается в выборе наиболее популярных страховых продуктов. В тройке лидеров – КАСКО, полисы для путешественников и защита имущества. В сфере автострахования наметился новый тренд: активно растет спрос на страхование электромобилей. Особый интерес вызывает программа дополнительной накопительной пенсии с господдержкой. Ее механизм прост: участник выбирает долю от зарплаты для отчислений – чаще всего это 3 %, а государство добавляет еще 3 %. Таким образом, накопления фактически удваиваются.

Сергей Андриевич, генеральный директор Республиканского унитарного страхового предприятия:

Это делается за счет того, что наниматель платит не 28 % в Фонд социальной защиты населения на пенсионное социальное страхование, а она уменьшает на этот же процент, то есть не 28, а 25. И, соответственно, гражданин, на его лицевой именной счет капают эти 6 % от его заработка ежемесячно. Кроме того, на эту сумму взноса не начисляется подоходный налог, что тоже имеет место быть такая скрытая выгода.

На сегодня программой уже пользуются 74 тысячи белорусов, и, судя по динамике развития, число участников будет продолжать расти.