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В «Росатоме» рассказали о планах по дальнейшему сотрудничеству с Беларусью

26 марта 2026 05:56
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В «Росатоме» рассказали о планах по дальнейшему сотрудничеству с Беларусью и подчеркнули: устойчивое развитие – основа стратегии госкорпорации. Это и экологическая ответственность, и высокие социальные стандарты, и эффективное корпоративное управление, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В «Росатоме» рассказали о планах по дальнейшему сотрудничеству с Беларусью-2

Белорусская АЭС стала практическим воплощением таких принципов. Благодаря станции, Беларусь получила стабильную «зеленую» энергетику, которая уже помогает развивать промышленность, науку и повышать качество жизни. Но атомная энергетика – это не только выработка электроэнергии. Она формирует новые высокотехнологичные направления. 

Совместно с Беларусью «Росатом» создал инновационный центр аддитивных технологий, активно развивается научное сотрудничество, идет подготовка кадров. Наши специалисты получают доступ к современной научно-педагогической базе, а обмен практиками с Россией и зарубежными странами становится постоянным. Беларусь уже стала экспортером услуг, а теперь выходит и на экспорт высокотехнологичных товаров. 

«Росатом» прорабатывает локализацию своих заказов в нашей стране, что открывает новые возможности для промышленности. Интерес к белорусскому опыту растет – Островец активно посещают делегации из ЕАЭС и СНГ. Их привлекает не только опыт строительства АЭС, но и то, как вокруг атомной отрасли формируется новая инфраструктура и новые отрасли экономики. 

# АЭС в Беларуси

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