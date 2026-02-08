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В Беларуси снова ожидается усиление морозов

08 февраля 2026 07:34
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Серьезное похолодание ожидает нашу страну. Если сейчас температура воздуха близка к климатической норме, то уже в ночь с 8 на 9 февраля столбики термометров местами могут опуститься до отметки в -28 градусов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Беларуси снова ожидается усиление морозов-2

Такое мы уже проходили. Вместе с тем это очередное испытание для служб жизнеобеспечения населения. В связи с резким похолоданием работа объектов электросетевого и энергетического комплекса взята на особый контроль. Коммунальные службы переводятся на усиленный режим работы. Ранее ими не было допущено серьезных аварий и несмотря на сильный мороз в домах и квартирах было тепло и комфортно. Экстремально низкие для наших широт температуры несут немало рисков. В МЧС понижение температуры напрямую связывают с увеличением  количества пожаров, особенно в частном секторе. 

# Погода в Беларуси

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