В Беларуси снова ожидается усиление морозов

Серьезное похолодание ожидает нашу страну. Если сейчас температура воздуха близка к климатической норме, то уже в ночь с 8 на 9 февраля столбики термометров местами могут опуститься до отметки в -28 градусов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Такое мы уже проходили. Вместе с тем это очередное испытание для служб жизнеобеспечения населения. В связи с резким похолоданием работа объектов электросетевого и энергетического комплекса взята на особый контроль. Коммунальные службы переводятся на усиленный режим работы. Ранее ими не было допущено серьезных аварий и несмотря на сильный мороз в домах и квартирах было тепло и комфортно. Экстремально низкие для наших широт температуры несут немало рисков. В МЧС понижение температуры напрямую связывают с увеличением количества пожаров, особенно в частном секторе.