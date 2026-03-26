Поддерживать высокий уровень готовности и отрабатывать взаимодействие всех служб на объектах повышенного риска. Спасатели МЧС провели масштабные учения по ликвидации химической аварии на «Беларуськалии», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Они работали в условиях, максимально приближенных к реальным. По сценарию в одном из производственных корпусов случилась разгерметизация оборудования, в результате чего произошла утечка концентрированной соляной кислоты. Агрессивное вещество быстро испарялось, создавая угрозу образования опасной химической зоны. Усугубила ситуацию и другая условность: одновременно на объекте произошел несчастный случай – работник предприятия упал с высоты, получив травмы и потеряв сознание.

Олег Кротович, заместитель главного инженера ОАО «Беларуськалий»: Цель, которую мы преследовали, безусловно, это совместные действия, организация, практические действия, чтобы в дальнейшем была отработана автономность до полного понимания.

Виталий Пекурин, первый заместитель начальника Минского областного управления МЧС Беларуси:

Основываясь на том опыте, который мы получили при ликвидации реальной чрезвычайной ситуации в прошлом году, в конце прошлого года, мы проводим тактико-специальное учение. Цель этих учений – организовать взаимодействие и отточить наши навыки и умения, совместные по ликвидации такого рода химических аварий и чрезвычайных ситуаций.

Прибывшие подразделения МЧС показывали помощь и проводили аварийно-спасательные работы по локализации аварийной ситуации, наложению бандажа на емкость, осаждению выходивших паров соляной кислоты.

С момента поступления сигнала об инциденте началось незамедлительное реагирование: приоритетной задачей стало спасение пострадавшего. Прибывшие специалисты эвакуировали работника, оказали первую помощь и передали его сандружине. Параллельно велись работы по локализации утечки и нейтрализации химиката. В учении участвовали и специалисты республиканского отряда спецназначения «ЗУБР».